Актуальные вакансии для украинцев в Нидерландах в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Горничная поправляет кровать в гостиничном номере. Фото иллюстративное: hollandhandsgroup.com

В одном из отелей Нидерландов есть две вакансии для женщин в возрасте до 45 лет. Нужно убирать гостиничные номера. Знание языка и опыт работы не обязательны. Работодатель предлагает официальное трудоустройство и з/п 11 евро в час (470 грн).

Эту вакансию опубликовали во вторник, 14 мая, в фейсбук-группе "Работа за границей".

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Требуется польская виза или статус временной защиты в Нидерландах

Отель, в котором есть вакансии для горничных, находится в Роттердаме. В описании вакансии указано, что у работницы будет 40-45 рабочих часов в неделю. За жилье придется платить — 500 евро в месяц.

"Официальное оформление документов, поэтому нужны польские визы или защита Нидерландов", — написано в объявлении о работе.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на сырном заводе в итальянском городе Парма. Работодатель обещает обеспечить работников жильем, питанием и платить 3 000 евро ежемесячно. Также есть вакансии на логистическом складе Kit Kat в столице Чехии Праге.