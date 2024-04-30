Актуальные вакансии на предприятиях, заводах Франции для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Женщина на рабочем месте. Фото иллюстративное: randstad.co.uk

Украинцам предлагают работу на парфюмерной фабрике во Франции. Работодатель обещает обеспечить жильем и зарплату в размере 2700 евро в месяц. Знание французского не требуется.

Соответствующая вакансия появилась на сайте LAYBOARD.com в понедельник, 29 апреля.

Читайте также:

Вакансия для украинцев, работа на парфюмерной фабрике во Франции. Фото: скриншот layboard.com

Что нужно делать на фабрике во Франции

Производство, куда набирают персонал, находится в городе Марсель на юге Франции. Перечень обязанностей работников: упаковка готовой продукции, стикеровка товаров на складе, проверка качества продукции.

Заработная плата и условия труда

График работы на заводе во Франции: 5 дней в неделю, продолжительность рабочей смены — 8-10 часов. В субботу можно работать по желанию. Зарплата — 11-12 евро в час. В месяц — около 2 700 евро (115 тыс. грн).

Работодатель обещает бесплатное жилье, но работник будет платить за коммунальные услуги. Общежитие рядом с предприятием. Комнаты рассчитаны на несколько человек, в общем пользовании — санузел, стиральная машинка, плита, холодильник, микроволновка. Семейным парам предоставляют отдельные комнаты.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на складе шоколадок Milka в словацком городе Сенец. Работодатель обещает обеспечить работников жильем в хостеле и платить от 2500 евро ежемесячно.

Также мы писали об актуальных вакансиях на кондитерской фабрике в Испании (Барселона). Нужны мужчины и женщины на процессы упаковки, стикеров печенья.