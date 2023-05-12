Платежка может вырасти на сотни гривен — какой тариф изменится

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде Украины (ВРУ) озвучили сумму, на какую может вырасти жилищно-коммунальная платежка после повышения тарифов на электроэнергию. По одному из вариантов ожидается подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса.

Об этом рассказал член Комитета по вопросам энергетики и услуг ЖКХ Сергей Нагорняк во время телемарафона "Єдині новини".

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На сколько придется платить больше

Сейчас в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч. Время действия действующих тарифов подходило к концу 1 мая, но правительство продлило до июня 2023 года.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, ранее рассказали, что установленная правительством действующая фиксированная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не покрывает составляющие затраты на производство, передачу и поставку потребителям.

Фиксированную цену удается удерживать на льготном уровне за счет механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электроэнергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Хотя она должна быть в четыре раза больше, радикального повышения пока не планируют.

Сейчас рассматривают несколько вариантов повышения тарифов на электроэнергию. В частности, по одному из базовых сценариев, нижний тариф для населения намерены оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч. В то же время предполагается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн. до 2,4 грн. или 2,88 грн. за кВт-ч.

По словам представителя профильного комитета, если тариф на электричество вырастет до 2,88 грн за кВт/ч, это увеличит конечную сумму квитанции на 200-300 гривен.

"Сегодня национальный регулятор рассматривает возможность поднятия тарифов для всех категорий населения с 1,44 до 2,88 копейки. Ориентировочно на семью это от 200 до 300 гривен увеличения платежки. Те хозяйства, которые получали субсидии и в дальнейшем будут их получать", — объяснил Сергей Нагорняк.

В то же время, на фоне будущего повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги могут изменить программу субсидий. Такую помощь могут расширить, сделав субсидии более адресными, ведь считают, что выплата конкретным людям является лучшим вариантом, чем возвращение субъектам хозяйствования компенсации разницы между коммерческими и фиксированными тарифами.

Что еще стоит знать

Напомним, в конце апреля в Минэнерго заявили о вынужденном повышении тарифов на электричество перед предстоящим отопительным сезоном. Это могло бы стать одним из решений по восстановлению поврежденной украинской энергосистемы от российских обстрелов.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.