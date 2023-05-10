Платежки на газ за апрель — в Нафтогазе сделали важное предупреждение

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей 98% населения, сформировали и разослали обновленные коммунальные платежи за потребленный природный газ в апреле текущего года. Однако рассчитаться сразу смогут не все.

Об этом рассказали в компании в соцсети Facebook.

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Кто не получил счета

Как объяснили в Нафтогазе, увидеть счета за потребленное "голубое топливо" пока смогут только граждане, которые отказались от бумажных коммунальных платежек. В случае, если клиенты в дальнейшем решили получать печатные счета, то АО "Укрпочта" пришлет их спустя более недели, после 20 апреля.

В компании напоминают, что получить счета можно:

через личный кабинет на my.gas.ua;

чаты GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply, Facebook Messenger;

по электронной почте (e-mail);

в терминалах самообслуживания.

Нафтогаз отметил, что рассчитаться за газ можно через вышеупомянутые е-сервисы с помощью всех популярных платежных систем, банковских или почтовых отделений, платежных терминалов.

Новые платежки за газ

Ранее в газоснабжающей компании сообщили о нововведениях. Платежки за потребленное "голубое топливо" украинцы получат в новом формате. Речь идет об объединении всех бумажных квитанций за потребление и распределение газа ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины".

В то же время, несмотря на сокращение расходов на печать и доставку бумажных платежек для компании, цена для потребителей останется неизменной.

Клиенты компании продолжают получать услуги по одной из самых выгодных цен на рынке — 7,96 грн/кубометр (с НДС, без стоимости транспортировки).

Что еще стоит знать

Напомним, правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что украинцы, платящие за жилищно-коммунальные услуги онлайн, могут несколько сэкономить. Речь идет о взыскании размера комиссии, которая зависит от выбранной платформы или сервиса.