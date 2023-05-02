Тарифи на газ — постачальники оновили ціни на травень

Плита побутова газова в Україні. Фото: Unplush

В Україні наприкінці квітня 2023 року закінчився термін дії річних договорів на постачання природного газу побутовим споживачам від газопостачальних компаній. Утім, газзбути у травні оновили ціни.

Про нові розцінки за газ на травень повідомляє профільне видання "Газправда".

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Оновлені річні тарифи від газзбутів

Як зазначається, у травні постачати природний газ в рамках річної пропозиції пропонують дев'ять компаній. Вартість ресурсу коливається від 7,70 до 9,99 гривні за один кубічний метр.

П’ять постачальників пропонують газ дешевше 8 гривень. Розцінки ще в чотирьох коливаються від 8,20 до 9,99 гривні за один кубометр.

Перелік українських постачальників газу для населення та цін у травні 2023 року:

Джерело: Газправда

Тариф від Нафтогазу

При цьому переважна більшість українських побутових споживачів "блакитного палива", а саме близько 98%, є клієнтами газопостачального підприємства "Нафтогаз України". Йдеться про 12,4 млн українських домогосподарств. Компанія надалі продаватиме газ за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр упродовж року, як і передбачено мораторієм на підвищення деяких комунальних послуг на час війни.

"Рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", — зазначило керівництво НАК "Нафтогаз України".

В країні діє мораторій на підвищення вартості комунальних тарифів для населення на окремі види комунпослуг. Зокрема, йдеться про постачання теплової енергії, гарячої води та природного газу. Дані послуги не повинні дорожчати під час воєнного стану, а також пів року після закінчення.

Збитки та борги Нафтогазу

Раніше експерти не виключали, що в Україні підвищать тарифи на природний газ після завершення опалювального сезону через надскладну фінансову ситуацію в НАК "Нафтогаз".

Так, за словами голови правління Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, за певними оцінками, Нафтогаз потребує з державного бюджету 200 – 300 мільйонів гривень.

Українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Нагадаємо, уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.

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