Платіжки за газ — у Нафтогазі розповіли про нововведення

Платіжки за газ: у "Нафтогазі України" розповіли про нововведення
Українці почнуть отримувати комунальні платіжки за природний газ у новому форматі. ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об’єднають всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу.
Про таке нововведення розповіли у ГК "Нафтогаз України".
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"На численні прохання споживачів, ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об’єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі", — йдеться у повідомленні компанії.
Там наголошують, що тепер всі реквізити, індивідуальні QR-коди, а також дані щодо варіантів передачі показань та оплати будуть зібрані в одному місці.
Кому надходитимуть нові квитанції:
- клієнтам ГК "Нафтогаз України";
- споживачам Кропивницької філії "Газмережі";
- АТ "Дніпрогаз";
- АТ "Харківгаз";
- АТ "Харківміськгаз";
- АТ "Криворіжгаз";
- АТ "Донецькоблгаз".
Як пояснили у компанії, дане рішення дозволить скоротити обсяги паперових платіжок, витрати на друк та доставку.
Водночас в особистих кабінетах my.gas.ua вигляд електронних квитанцій залишиться без змін.
Отримати рахунки за природний газ клієнти можуть:
- в особистих кабінетах на my.gas.ua;
- у чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- на електронній пошті (e-mail);
- у терміналах самообслуговування;
- через Укрпошту після 20 квітня.
Нагадаємо, українці, які сплачують за житлово-комунальні послуги онлайн, можуть дещо заощадити. Йдеться про стягнення розміру комісії, яка різниться залежно від обраної платформи чи сервісу.
Раніше повідомлялося, що на веб-порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) можуть почати публікувати актуальні відомості щодо кожного побутового споживача. Завдяки цьому спроститься процедура оформлення житлових субсидій для українців.