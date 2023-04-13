Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Платіжки за газ: у "Нафтогазі України" розповіли про нововведення arrow

Платіжки за газ: у "Нафтогазі України" розповіли про нововведення

13 квітня 2023 08:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Платіжки за газ — у Нафтогазі розповіли про нововведення
Комунальні платіжки за газ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці почнуть отримувати комунальні платіжки за природний газ у новому форматі. ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об’єднають всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу.

Про таке нововведення розповіли у ГК "Нафтогаз України".

Читайте також:

Деталі

"На численні прохання споживачів, ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об’єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі", — йдеться у повідомленні компанії.

Там наголошують, що тепер всі реквізити, індивідуальні QR-коди, а також дані щодо варіантів передачі показань та оплати будуть зібрані в одному місці.

Кому надходитимуть нові квитанції:

  • клієнтам ГК "Нафтогаз України";
  • споживачам Кропивницької філії "Газмережі";
  • АТ "Дніпрогаз";
  • АТ "Харківгаз";
  • АТ "Харківміськгаз";
  • АТ "Криворіжгаз";
  • АТ "Донецькоблгаз".

Як пояснили у компанії, дане рішення дозволить скоротити обсяги паперових платіжок, витрати на друк та доставку.

Водночас в особистих кабінетах my.gas.ua вигляд електронних квитанцій залишиться без змін.

Отримати рахунки за природний газ клієнти можуть:

  • в особистих кабінетах на my.gas.ua;
  • у чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
  • на електронній пошті (e-mail);
  • у терміналах самообслуговування;
  • через Укрпошту після 20 квітня.

Нагадаємо, українці, які сплачують за житлово-комунальні послуги онлайн, можуть дещо заощадити. Йдеться про стягнення розміру комісії, яка різниться залежно від обраної платформи чи сервісу.

Раніше повідомлялося, що на веб-порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) можуть почати публікувати актуальні відомості щодо кожного побутового споживача. Завдяки цьому спроститься процедура оформлення житлових субсидій для українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB