Платіжки за газ — у Нафтогазі розповіли про нововведення

Комунальні платіжки за газ. Фото: google.com

Українці почнуть отримувати комунальні платіжки за природний газ у новому форматі. ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об’єднають всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу.

Про таке нововведення розповіли у ГК "Нафтогаз України".

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"На численні прохання споживачів, ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об’єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі", — йдеться у повідомленні компанії.

Там наголошують, що тепер всі реквізити, індивідуальні QR-коди, а також дані щодо варіантів передачі показань та оплати будуть зібрані в одному місці.

Кому надходитимуть нові квитанції:

клієнтам ГК "Нафтогаз України";

споживачам Кропивницької філії "Газмережі";

АТ "Дніпрогаз";

АТ "Харківгаз";

АТ "Харківміськгаз";

АТ "Криворіжгаз";

АТ "Донецькоблгаз".

Як пояснили у компанії, дане рішення дозволить скоротити обсяги паперових платіжок, витрати на друк та доставку.

Водночас в особистих кабінетах my.gas.ua вигляд електронних квитанцій залишиться без змін.

Отримати рахунки за природний газ клієнти можуть:

в особистих кабінетах на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на електронній пошті (e-mail);

у терміналах самообслуговування;

через Укрпошту після 20 квітня.

Нагадаємо, українці, які сплачують за житлово-комунальні послуги онлайн, можуть дещо заощадити. Йдеться про стягнення розміру комісії, яка різниться залежно від обраної платформи чи сервісу.

Раніше повідомлялося, що на веб-порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) можуть почати публікувати актуальні відомості щодо кожного побутового споживача. Завдяки цьому спроститься процедура оформлення житлових субсидій для українців.