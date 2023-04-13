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Платежки за газ: в "Нафтогазе Украины" рассказали о нововведениях

13 апреля 2023 08:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Платежки за газ — в Нафтогазе рассказали о нововведениях
Коммунальные платежки за газ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы начнут получать коммунальные платежи за природный газ в новом формате. ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединят все бумажные квитанции за потребление и распределение газа.

О таком нововведении рассказали в ГК "Нафтогаз Украины".

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Подробности

"По многочисленным просьбам потребителей, ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле", — говорится в сообщении компании.

Там подчеркивают, что теперь все реквизиты, индивидуальные QR-коды, а также данные по вариантам передачи показаний и оплаты будут собраны в одном месте.

Кому будут поступать новые квитанции:

  • клиентам ГК "Нефтегаз Украины";
  • потребителям Кропивницкого филиала "Газсети";
  • АО "Днепрогаз";
  • АО "Харьковгаз";
  • АО "Харьковгоргаз";
  • АО "Криворожгаз";
  • АО "Донецкоблгаз".

Данное решение позволит сократить объемы бумажных платежек, расходы на печать и доставку.

В то же время, в личных кабинетах my.gas.ua вид электронных квитанций останется без изменений.

Получить счета за газ клиенты могут:

  • в личных кабинетах на my.gas.ua;
  • в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
  • по электронной почте (e-mail);
  • в терминалах самообслуживания;
  • через Укрпочту после 20 апреля.

Напомним, украинцы, которые платят за жилищно-коммунальные услуги онлайн, могут несколько сэкономить. Речь идет о взыскании размера комиссии, которая зависит от выбранной платформы или сервиса.

Ранее сообщалось, что на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) могут начать публиковать актуальные сведения по каждому бытовому потребителю. Благодаря этому упростится процедура оформления жилищных субсидий для украинцев.

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