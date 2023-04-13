Платежки за газ — в Нафтогазе рассказали о нововведениях

Платежки за газ: в "Нафтогазе Украины" рассказали о нововведениях
Украинцы начнут получать коммунальные платежи за природный газ в новом формате. ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединят все бумажные квитанции за потребление и распределение газа.
О таком нововведении рассказали в ГК "Нафтогаз Украины".
Подробности
"По многочисленным просьбам потребителей, ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле", — говорится в сообщении компании.
Там подчеркивают, что теперь все реквизиты, индивидуальные QR-коды, а также данные по вариантам передачи показаний и оплаты будут собраны в одном месте.
Кому будут поступать новые квитанции:
- клиентам ГК "Нефтегаз Украины";
- потребителям Кропивницкого филиала "Газсети";
- АО "Днепрогаз";
- АО "Харьковгаз";
- АО "Харьковгоргаз";
- АО "Криворожгаз";
- АО "Донецкоблгаз".
Данное решение позволит сократить объемы бумажных платежек, расходы на печать и доставку.
В то же время, в личных кабинетах my.gas.ua вид электронных квитанций останется без изменений.
Получить счета за газ клиенты могут:
- в личных кабинетах на my.gas.ua;
- в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- по электронной почте (e-mail);
- в терминалах самообслуживания;
- через Укрпочту после 20 апреля.
Напомним, украинцы, которые платят за жилищно-коммунальные услуги онлайн, могут несколько сэкономить. Речь идет о взыскании размера комиссии, которая зависит от выбранной платформы или сервиса.
Ранее сообщалось, что на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) могут начать публиковать актуальные сведения по каждому бытовому потребителю. Благодаря этому упростится процедура оформления жилищных субсидий для украинцев.