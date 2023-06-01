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Платежки вырастут: как и когда изменятся тарифы на воду

1 июня 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на воду вырастут — когда будем платить больше
Коммунальные платежки в Украине. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам летом следует готовиться к повышению тарифов не только на электроэнергию, но и воду. Регулятор планирует утвердить новые цены через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Как и когда изменятся тарифы

Как отмечается, Нацкомиссия планировала повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод с 1 июня, однако отложила решение на две недели.

В Украине тарифы на холодную воду установлены для каждого водоканала в зависимости от региона.

В частности, Винницаоблканал планирует повысить тариф с 25,62 до 47,75 гривны за кубометр (вместе с НДС).

Луцкводоканал — с 28,41 до 32,24 гривны за кубометр (плюс НДС), Днепроводоканал — с 31,36 до 38,79 гривны за кубометр (вместе с НДС)

Павлоградводоканал (Днепропетровская область) — с 53,66 до 70,62 гривны за кубометр (плюс НДС).

В Одессе цены могут вырасти с 35,15 до 44,86 гривны за кубометр с НДС, в Киеве тарифы могут повыситься с 30,38 до 40,46 гривны (вместе с НДС).

Цены на водоснабжение и водоотвод без НДС.

тариф

тариф

Источник: РБК-Украина

НКРЭКУ отсрочила решение, ведь планирует сначала установить на электрическую энергию Price Cap (ценовое ограничение), которое необходимо для того, чтобы производители не завышали стоимость продажи электричества на рынках в сутки вперед, а также внутрисуточном рынке.

При расчете тарифа на воду закладывали цену на электричество для водоканалов на уровне 3,20 гривны за кВт-ч, но после просмотра прайс-кепов может увеличиться стоимость на рынке электроэнергии, что автоматически повысит тарифы на воду.

Нацкомиссия намерена подготовить новые расчеты к 14 июня.

Ранее сообщалось, что регулятор утвердит обновленные тарифы на воду для населения 31 мая. Ожидалось, что водоснабжение и водоотвод будет стоить дороже на около 30%.

Так, в марте в Национальной комиссии заявили, что прорабатывают возможность повышения тарифов на холодную воду и водоотвод весной и летом. Озвучили планы роста цен в два этапа, в частности, первый должен состояться в апреле этого года — на 12,3%, однако этого не произошло. Также намеревались повысить цены в июле на 14,1%.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) решили повысить тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Однако есть исключения.

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