Декларації про майно та доходи — українців попередили про дедлайн 30 квітня

Підрахунки на калькуляторі. Фото: zak.tax.gov.ua

30 квітня 2024 року добігає кінця термін подання декларацій про майновий стан і доходи за 2023 рік. Така вимога стосується фізосіб, фізосіб-"загальників" та самозайнятих осіб.

Про це йдеться у матеріалах Державної податкової служби України.

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Дедлайн для подачі декларацій про майно та доходи

Громадяни ще можуть встигнути подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. Для цього доступний один із кількох способів:

особисто/уповноваженою на це особою;

надіславши засобами електронного зв’язку в електронній формі із дотриманням норм законів "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

Що важливо знати для різних суб'єктів декларування

Також податківці уточнили різницю для різних суб'єктів подання декларацій. А саме:

платники податків мають надати декларації у контролюючий орган за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації, згідно з паспортними даними;

внутрішньо переміщені особи мають подавати декларації до контролюючих органів за місцем фактичного проживання/перебування, якщо туди подано заяву про внесення змін до Держреєстру фізосіб-платників податків за формою №5ДР та надано довідку про взяття на облік ВПО.

Якщо такі дії не здійснені, то декларацію потрібно подавати платником податку за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який переміщено з окупованої території.

Також громадяни, котрі мають право на податкову знижку за результатами 2023 року, — можуть подати декларацію до 31 грудня поточного року включно.

Для платників-фізосіб, які подали декларації та визначили свої податкові зобов’язання — граничний термін сплати, встановлений Кодексом, — до 1 серпня поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році заможні громадяни мають сплатити так званий "податок на розкіш". Йдеться про щорічну сплату деяких видів податків на нерухомість та елітні авто.

Також повідомлялося, що в Україні частину фізосіб-підприємців звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп і в яких немає підлеглих.