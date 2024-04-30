Декларации об имуществе и доходах — украинцев предупредили о дедлайне 30 апреля

Подача деклараций об имуществе и доходах — у украинцев остался один день
30 апреля 2024 года истекает срок подачи деклараций об имущественном положении и доходах за 2023 год. Такое требование касается физлиц, физлиц-"общественников" и самозанятых лиц.
Об этом идет речь в материалах Государственной налоговой службы Украины.
Дедлайн для подачи деклараций об имуществе и доходах
Граждане еще могут успеть подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах. Для этого доступен один из нескольких способов:
- лично/уполномоченным на это лицом;
- прислав средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением норм законов "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах".
Что важно знать для разных субъектов декларирования
Также налоговики уточнили разницу для разных субъектов подачи деклараций. А именно:
- налогоплательщики должны предоставить декларации в контролирующий орган по налоговому адресу, то есть по месту регистрации, согласно паспортным данным;
- внутренне перемещенные лица должны подавать декларации в контролирующие органы по месту фактического проживания/пребывания, если туда подано заявление о внесении изменений в Госреестр физлиц-налогоплательщиков по форме №5ДР и предоставлена справка о взятии на учет ВПЛ.
Если такие действия не совершены, то декларацию нужно подавать плательщиком налога по адресу (местонахождению) контролирующего органа, который перемещен с оккупированной территории.
Также граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2023 года, могут подать декларацию до 31 декабря текущего года включительно.
Для плательщиков-физлиц, подавших декларации и определивших свои налоговые обязательства, — граничный срок уплаты, установленный Кодексом, — до 1 августа текущего года.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2024 году состоятельные граждане должны уплатить так называемый "налог на роскошь". Речь идет о ежегодной уплате некоторых видов налогов на недвижимость и элитные автомобили.
Также сообщалось, что в Украине часть физлиц-предпринимателей освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам и у которых нет подчиненных.
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