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Подача деклараций об имуществе и доходах — у украинцев остался один день

30 апреля 2024 09:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Декларации об имуществе и доходах — украинцев предупредили о дедлайне 30 апреля
Подсчеты на калькуляторе. Фото: zak.tax.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

30 апреля 2024 года истекает срок подачи деклараций об имущественном положении и доходах за 2023 год. Такое требование касается физлиц, физлиц-"общественников" и самозанятых лиц.

Об этом идет речь в материалах Государственной налоговой службы Украины.

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Граждане еще могут успеть подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах. Для этого доступен один из нескольких способов:

  • лично/уполномоченным на это лицом;
  • прислав средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением норм законов "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах".

Что важно знать для разных субъектов декларирования

Также налоговики уточнили разницу для разных субъектов подачи деклараций. А именно:

  • налогоплательщики должны предоставить декларации в контролирующий орган по налоговому адресу, то есть по месту регистрации, согласно паспортным данным;
  • внутренне перемещенные лица должны подавать декларации в контролирующие органы по месту фактического проживания/пребывания, если туда подано заявление о внесении изменений в Госреестр физлиц-налогоплательщиков по форме №5ДР и предоставлена справка о взятии на учет ВПЛ.

Если такие действия не совершены, то декларацию нужно подавать плательщиком налога по адресу (местонахождению) контролирующего органа, который перемещен с оккупированной территории.

Также граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2023 года, могут подать декларацию до 31 декабря текущего года включительно.

Для плательщиков-физлиц, подавших декларации и определивших свои налоговые обязательства, — граничный срок уплаты, установленный Кодексом, — до 1 августа текущего года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году состоятельные граждане должны уплатить так называемый "налог на роскошь". Речь идет о ежегодной уплате некоторых видов налогов на недвижимость и элитные автомобили.

Также сообщалось, что в Украине часть физлиц-предпринимателей освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам и у которых нет подчиненных.

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налоги
Налоговая служба
доходы
имущество

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