Налоги довоенного уровня — в Раде сделали важное предупреждение

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: google.com

В Комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам налоговой и финансовой политики рассказали о сроках внедрения налоговой системы, которая существовала до войны. На возврате старых налогов настаивал Международный валютный фонд (МВФ).

О дальнейшей судьбе принятия законопроекта №8401 рассказал представитель профильного комитета Ярослав Железняк.

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Соответствующий законопроект, ожидающий второго чтения в Верховной Раде, предусматривал, что в Украине с 1 июля текущего года вернутся налоговые проверки, штрафы и будут отменены льготы, установленные на время войны для малого и среднего бизнеса. В частности, документ должен отменить:

единый налог в 2%;

льготы по оплате налога первой и второй группы;

возобновить документальные проверки налоговиками;

вернуть штрафы за нарушение использования кассовых апартов.

Как отметил народный депутат, дата введения анонсированных ранее мер переносится на неопределенный срок. Льготы вернут точно не в начале июля, как ожидалось ранее. В то же время, что стало причиной переноса сроков — политик не уточнил.

"Всего этого с 01 июля не будет. P.S. Какая новая дата события не знаю, но точно уже не 01 июля", — написал Железняк.

Следует отметить, что Министерство финансов планировало получить в рамках законопроекта №8401 только за половину года около 10 млрд гривен.

Предусматривались штрафы за то, что бизнес не был зарегистрирован в размере от 17 тыс. до 85 тыс. грн. Должны были вернуться штрафы за работу без кассовых/РРО — за работу без выдачи чека в размере 100-150% от суммы товара.

На введении существующей до войны налоговой системы настаивал Международный валютный фонд в рамках меморандума с Украиной о сотрудничестве.

Что еще стоит знать

Напомним, за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.

Также мы писали, что в Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.