Налоги игорного бизнеса — в мае взыскали рекордную сумму

Легальное игорное заведение. Фото: Freepik

В Украине в мае 2023 года государственный бюджет получил рекордную сумму налогов от игорного бизнеса. Поступления в четыре раза превысили показатель, который зафиксировали за весь довоенный 2021 год.

Об изменениях в налоговых поступлениях рассказал заместитель руководителя Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Ярослав Железняк.

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Представитель Налогового комитета отметил, что игорный бизнес в прошлом месяце перечислил в госказну 851 миллион гривен. Для сравнения — в апреле было 452 миллиона налоговых поступлений.

"Здесь пришел налог на прибыль плюс закрыли многие шлюзы еще, но уже неплохо. Это в 4 раза больше, чем было за весь 2021 год", — написал Ярослав Железняк.

Заместитель руководителя Налогового комитета опубликовал инфографику по уплаченным суммам игорным бизнесом, начиная с января 2021 года.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка

Льготная система для игорного бизнеса

Следует отметить, что на фоне войны в апреле прошлого года Верховная Рада поддержала правку об оплате только 2% единого налога от оборота игорного бизнеса.

Из-за этого отчисления в госбюджет существенно упали, негативно отразившись на экономике. Так, если до перехода на льготную систему компании платили в среднем 200 тыс. грн. налогов ежедневно, то после — менее 23 тыс. грн. В феврале 2023-го упрощенное налогообложение для игорного бизнеса было отменено.

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Напомним, Министерство финансов выступило за то, чтобы волонтеры платили налоги в Госбюджет. Они составляют примерно 19,5% сборов.

Также мы писали, что с начала года благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 3,2 млрд гривен. В частности, компания OnlyFans, полностью покинувшая российский рынок, уплатила более 23 млн грн налога.