Налоги в Украине — какие штрафы грозят владельцам недвижимости в 2024 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году владельцам жилой недвижимости необходимо уплатить налог за отчетный предыдущий год, если площадь жилья больше установленных лимитов. На это отводится 60 дней с момента вручения соответствующего уведомления, а в случае неуплаты — грозит штраф.

Об этом сообщает издание NV.

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Налог на недвижимость и штрафы в 2024 году

В 2024 году за "лишние" квадратные метры не нужно платить больше, ведь сумма налога зависит от минимальной заработной платы за предыдущий год, которая на тот момент была заморожена.

Налог должны уплатить граждане, у которых есть:

квартира свыше 60 квадратных метров;

дом более 120 квадратных метров.

Для разных регионов ставку определяют местные власти, учитывая тип недвижимости, а также ее расположение. Сумма налога исчисляется от процента минимальной зарплаты в отчетном 2023 году. Она не может превышать 1,5% за квадратный метр.

В прошлом году минимальная зарплата составила 6,7 тыс. грн. В связи с этим за каждый дополнительный квадратный метр нужно оплатить 100,5 грн.

В случае, если квартира площадью 80 квадратных метров, то уплатить налог придется за лишние 20-ть — 2,01 тыс. грн.

В случае опоздания с оплатой на 30 дней налог автоматически вырастет на 10%. Если собственник недвижимости проигнорирует уплату налога более чем на месяц, то это прибавит к сумме 20% сверху.

Кто освобождается от налога на недвижимость

По законодательству, налог не платят владельцы жилья, не превышающего лимиты по площади. Освобождены также физлица, имеющие недвижимость на территориях, где продолжаются или продолжались боевые действия.

В 2024 году могут не платить владельцы жилья, расположенного на оккупированной территории. В случае, если недвижимость повреждена/разрушена из-за военных действий, владельцы тоже освобождаются от необходимости уплаты налога.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине части предпринимателей отменили необходимость уплаты налогов за землю и недвижимость. Такую поддержку получат предприниматели Харькова.

Также мы писали, что в 2024 году состоятельные граждане должны уплатить так называемый "налог на роскошь". Речь идет о ежегодной уплате некоторых видов налогов на недвижимость и элитные автомобили.