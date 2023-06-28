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Налоги на недвижимость: кто и сколько должен заплатить

28 июня 2023 09:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги на недвижимость – кто и сколько должен заплатить до конца июня
Финансовые расчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане в июле должны уплатить налог на недвижимость. Его стягивают за "лишние" квадратные метры, однако для некоторых есть определенные исключения.

Новини.LIVE рассказывают, сколько нужно платить и кто освобожден от такой обязанности в 2023 году.

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Расчет за "лишние" квадраты

По информации Налоговой службы Украины, до 1 июля гражданам поступят квитанции с суммами, необходимыми для оплаты недвижимости.

"Лишними" квадратными метрами считаются:

  • для частных домов — если площадь превышает 120 кв. м;
  • для квартиры — если площадь больше 60 кв. м.

Если квитанция не поступила, нужно самостоятельно обратиться в органы налоговой.

Если украинцы задержат оплату до 30 календарных дней, то начислят штрафы. Придется заплатить 5% от суммы долга. Если больше 30 дней — 10%.

Сумма налога на недвижимость

Сумму привязывают к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года. Она не должна превышать 1,5% за кв. м. "Минималка" в этом году остается на уровне прошлого года. Отчетным считается 2022 год, тогда в январе минимальная зарплата составляла 6,5 тыс. грн.

Таким образом, максимальной ставкой за каждый лишний квадрат является 97,5 грн. Следовательно, если площадь дома — 70 кв. м, а норматив превышен на 10 кв. м, нужно будет заплатить 975 грн.

Кого освободили от уплаты налога

В 2023 году от необходимости уплаты налога на недвижимость освободили собственников, чье жилище:

  • расположено на территории, где продолжаются или происходили активные боевые действия;
  • расположено на территории, которая находилась или находится до сих пор во временной оккупации;
  • непригодно для проживания из-за войны.

Также гражданам не начисляют налог на недвижимость, если дом не соответствует нормам, или разделен между двумя семьями.

Что следует знать

Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.

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