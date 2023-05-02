Податки на нерухомість — хто має заплатити та як визначити суму

Жінка робить підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

Українці, які мають великі площі нерухомості, мусять до 1 липня поточного року сплатити податок. При цьому "надлишок", за який треба розрахуватися, можна дізнатися самому завдяки "Калькулятору податку на майно".

Про це нагадують у Державній податковій службі України.

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Податки повинні сплачувати власники, які мають квартиру, площа якої перевищує 60 кв. м, чи будинок із площею більше 120 кв. м. Проте є винятки — зараз податок за 2021-2022 роки не нараховують громадянам, чия нерухомість розташована:

на території, де ведуться чи велись активні бойові дії;

на окупованій території чи яка була під тимчасовою окупацією РФ;

непридатна для проживання у зв'язку з війною.

Як визначити суму податку

Податок на нерухомість за минулий рік треба встигнути заплатити до 1 липня. Для цього потрібно отримати квитанцію та упродовж 60 днів здійснити переказ на державний рахунок. Якщо квитанції немає, то необхідно звернутися в органи Податкової служби.

Для визначення податку можна скористатися "Калькулятором податком на майно", який розміщений на сайті Держподаткової служби у розділі "Е-Сервіси". Це можна зробити за посиланням. Там треба ввести необхідну інформацію, зокрема ставку податку. Після цього система дозволить додати кілька об'єктів нерухомості та зберегти їх.

При цьому максимальна величина ставки податку на житлову і нежитлову нерухомість не може перевищувати 1,5% від розміру мінімальної зарплатні, що установлена законом на 1 січня податкового року за кожен квадратний метр оподатковуваної площі. Проте є певний нюанс — місцева влада може встановлювати свої ставки податку у залежності від місця розташування і типу нерухомості, як передбачено пунктом 266.5.1 Податкового кодексу України.

Нагадаємо, в Україні громадяни та фізособи-підприємці мали до 1 травня 2023 року подати декларації про доходи та доплатити податки. Йдеться про тих, хто отримував минулого року додатковий дохід, окрім основного.

Також ми писали, що на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.