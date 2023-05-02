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Налоги на недвижимость: кто должен заплатить до июля и как определить сумму

2 мая 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги на недвижимость — кто должен заплатить и как определить сумму
Женщина делает расчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, имеющие большие площади недвижимости, должны до 1 июля текущего года уплатить налог. При этом "избыток", за который нужно рассчитаться, можно узнать самому благодаря "Калькулятору налога на имущество".

Об этом напоминают в Государственной налоговой службе Украины.

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Кому нужно платить налог

Налоги должны платить владельцы, имеющие квартиру, площадь которой превышает 60 кв. м. или дом с площадью более 120 кв. м. Однако есть исключения — сейчас налог за 2021-2022 годы не начисляют гражданам, чья недвижимость расположена:

  • на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;
  • на оккупированной территории или находившейся под временной оккупацией РФ;
  • непригодна для проживания в связи с войной.

Как определить сумму налога

Налог на недвижимость за прошлый год нужно успеть заплатить до 1 июля. Для этого нужно получить квитанцию и в течение 60 дней осуществить перевод на государственный счет. Если квитанции нет, необходимо обратиться в органы Налоговой службы.

Для определения налога можно воспользоваться "Калькулятором налогом на имущество", размещенным на сайте Госналоговой службы в разделе "Е-Сервисы". Это можно сделать по ссылке. Там нужно ввести необходимую информацию, в том числе ставку налога. После этого система позволит добавить несколько объектов недвижимости и сохранить их.

При этом максимальная величина ставки налога на жилую и нежилую недвижимость не может превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового года за каждый квадратный метр налогооблагаемой площади. Однако есть определенный нюанс — местные власти могут устанавливать свои ставки налога в зависимости от месторасположения и типа недвижимости, как предусмотрено пунктом 266.5.1 Налогового кодекса Украины.

Напомним, в Украине граждане и физлица-предприниматели должны до 1 мая 2023 года подать декларации о доходах и доплатить налоги. Речь идет о тех, кто получал в прошлом году дополнительный доход, кроме основного.

Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.

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