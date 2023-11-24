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Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні речі

24 листопада 2023 09:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Цінні подарунки обкладаються податком — скільки доведеться сплатити
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Юристи розповіли, які цінні подарунки дозволяється дарувати та отримувати, щоб не довелося платити податок. Інакше — вартість таких речей включать до оподатковуваного доходу.

Про такі особливості розповіли юристи.

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Які цінні подарунки можна дарувати

За словами юристів, якщо платник Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) отримав подарунок у вартості, що становить менше 25 відсотків однієї мінімальної заробітної платні (у розрахунку за місяць), то ціну таких подарунків не включають в оподатковуваний дохід. Йдеться про мінімальну заробітну плату, встановлену на 1 січня звітного податкового року.

У разі, якщо ціна подарунку більша за 25 відсотків однієї мінімальної зарплати, то сума перевищення має включатися у розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу ПДФО.

З огляду на це, юристи резюмували:

  • потрібно купувати та дарувати ті речі, що не перевищують 25% від мінімалки;
  • якщо подаровано речі у 2023 році, то вартість неоподатковуваних подарунків обчислюватимуть, виходячи з розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2023 року, а якщо — у 2024-му, то — з нового розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року розміри єдиного соцвнеску (ЄСВ) та ставки єдиного податку, що повинні сплачувати фізособи-підприємці, оновлять. Це станеться внаслідок зміни показників, від яких вони залежать.

Також ми писали, що народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.

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