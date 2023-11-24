Ценные подарки облагаются налогом – сколько придется оплатить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Юристы рассказали, какие ценные подарки можно дарить и получать, чтобы не пришлось платить налог. Иначе — стоимость таких вещей включат в налогооблагаемый доход.

О таких особенностях рассказали юристы.

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Какие ценные подарки можно дарить

По словам юристов, если плательщик Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получил подарок в стоимости, составляющей менее 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете за месяц), то цену таких подарков не включают в налогооблагаемый доход. Речь идет о минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного налогового года.

В случае, если цена подарка больше 25 процентов одной минимальной зарплаты, то сумма превышения должна включаться в расчете общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода НДФЛ.

Учитывая это, юристы резюмировали:

нужно покупать и дарить вещи, не превышающие 25% от минималки;

если подарены вещи в 2023 году, то стоимость не облагаемых налогом подарков будет исчисляться исходя из размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2023 года, а если — в 2024-м, то — из нового размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 января 2024 размеры единого соцвзноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые должны уплачивать физлица-предприниматели, обновят. Это произойдет в результате изменения показателей, от которых они зависят.

Также мы писали, что народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.