Ценные подарки облагаются налогом – сколько придется оплатить

Налоги за подарки — что важно знать, получая ценные вещи
Юристы рассказали, какие ценные подарки можно дарить и получать, чтобы не пришлось платить налог. Иначе — стоимость таких вещей включат в налогооблагаемый доход.
О таких особенностях рассказали юристы.
Какие ценные подарки можно дарить
По словам юристов, если плательщик Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получил подарок в стоимости, составляющей менее 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете за месяц), то цену таких подарков не включают в налогооблагаемый доход. Речь идет о минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного налогового года.
В случае, если цена подарка больше 25 процентов одной минимальной зарплаты, то сумма превышения должна включаться в расчете общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода НДФЛ.
Учитывая это, юристы резюмировали:
- нужно покупать и дарить вещи, не превышающие 25% от минималки;
- если подарены вещи в 2023 году, то стоимость не облагаемых налогом подарков будет исчисляться исходя из размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2023 года, а если — в 2024-м, то — из нового размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 января 2024 размеры единого соцвзноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые должны уплачивать физлица-предприниматели, обновят. Это произойдет в результате изменения показателей, от которых они зависят.
Также мы писали, что народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.
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