Налоговая заглянет в кошельки украинцев — что изменится уже в июле

Банковская расчетная карта в руках. Фото: Freepik

Украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).

Об этом предупреждают юристы.

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Доступ к счетам налогоплательщиков

Как отмечают специалисты, введение украинской стороной автоматического обмена данными будет означать, что украинские банки будут собирать информацию о счетах налогоплательщиков других государств в Украине и передавать ее в украинскую налоговую. Затем в случае необходимости налоговая будет передавать ее в налоговые службы других стран в зависимости от статуса налоговой резидентности (где лицо должно платить налоги). Также налоговики будут получать аналогичную информацию об украинских налогоплательщиках на территории других государств.

Ожидается, что в будущем налоговая сможет посылать запросы относительно пояснений источников происхождения средств, если информация о доходах в налоговой будет отличаться от сведений о состоянии счетов по автоматическому обмену. В случае выявления фактов получения незадекларированных доходов будут доначислены налоговые обязательства.

Кого будет касаться и когда заработает механизм

При этом на период военного положения не считается информация налоговой и которая может быть использована налоговым органом для начисления налогов, информация, полученная налоговиками в рамках автоматического обмена, если совокупный остаток или стоимость всех финансовых счетов, владельцем которых является один гражданин — не превышает эквивалент 250 тысяч долларов.

Примечательно, что автоматический обмен финансовой информацией касается всех — физлиц-предпринимателей, юридических и физических лиц. Такой механизм должен работать в июле 2023 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине растет количество случаев получения средств "нелегальными" продавцами за товары или услуги на банковские карты. Такие действия являются грубым нарушением налогового законодательства, поэтому за это предусмотрены немалые штрафы.

Также мы писали, что летом могут вернуться тотальные проверки бизнеса и штрафы, существовавшие до войны. Это предусмотрено законопроектом №8401.