Штрафи у 15 тис. грн і вище — за що каратимуть кав'ярні та бари

Заклад громадського харчування. Фото: Freepik

В українських закладах харчування поновляться позапланові перевірки. Бари, ресторани та кав'ярні моніторитимуть на предмет дотримання законодавства, що стосується заборони куріння.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради (ВР) з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Telegram.

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Що передбачає законодавство

Радуцький нагадав про те, що в грудні 2021 року парламент ухвалив закон № 1978-ІХ щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Деякі обмеження запрацювали у липні минулого року. Йдеться про заборону куріння сигарет для нагрівання на рівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами у таких громадських місцях: транспорт, приміщення закладів ресторанного господарства, вокзали, навчальні та робочі приміщення, інші місця загального користування.

Законом був передбачений механізм контролю, проте через війну уряд увів заборону на перевірки закладів харчування, зокрема перевірки у сфері антитютюнового законодавства.

Натомість у квітні цього року набув чинності наказ профільного міністерства, де вказані підстави для здійснення позапланових перевірок у зазначеній сфері. Серед них: самостійне звернення суб'єкта господарювання, доручення глави уряду, скарги громадян.

Які штрафи чекають на порушників

Нардеп розповів що вже зараз працівники Держспоживслужби почали притягувати до відповідальності недобросовісних власників закладів харчування, які ігнорують антитютюнове законодавство.

Верховна Рада збільшила розмір штрафів за порушення для закладів харчування. Тепер суми, які стягуватимуть, такі:

3 тис. гривень — за перше порушення протягом року;

15 тис. гривень — за кожне повторне.

Радуцький закликав громадян скаржитися на порушників закону.

"Якщо ж ваше право на бездимне повітря порушують — не бійтеся його відстоювати, адже воно захищене законодавством. Залишити звернення щодо порушення можна за посиланням", — написав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) пропонують вкотре оновити штрафи в країні. Цього разу хочуть запровадити покарання, яке стосуватиметься пішоходів.

Також ми писали, що влітку можуть повернутися тотальні перевірки бізнесу та штрафи, які існували до війни. Це передбачено законопроєктом №8401.