Штрафи до 85 тис. грн — за що податкова карає українців

Банківська платіжна картка: Фото: Freepik

В Україні зростає кількість випадків отримання коштів "нелегальними" продавцями за товари чи послуги на банківські картки. Такі дії є грубим порушенням податкового законодавства, тому за це передбачені чималі штрафи.

Про існування таких правил інформують юристи.

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Як зазначають фахівці, такі продавці порушують податкове законодавство:

отримують необліковані доходи;

не сплачують податки, збори та обов’язкові платежі.

Податківці переконані, що отримані кошти можуть використовуватися на придбання контрафактних товарів, виплати зарплат "у конвертах". Проте основне те, що від таких операцій недоотримує бюджет.

Які передбачені штрафи

Постійне отримання коштів на карткові рахунки за товари чи послуги мають всі ознаки господарської діяльності, яка підлягає обов'язковій реєстрації. Інакше за це передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до статті 164 КУпАП, за госпдіяльність без держреєстрації передбачені штрафи у розмірі до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, товарів, грошей, одержаних внаслідок вчинення такого адміністративного правопорушення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських закладах харчування поновляться позапланові перевірки. Бари, ресторани та кав'ярні моніторитимуть на предмет дотримання законодавства, що стосується заборони куріння.

Також ми писали, що влітку можуть повернутися тотальні перевірки бізнесу та штрафи, які існували до війни. Це передбачено законопроєктом №8401.