Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Штрафи до 85 тис. грн: за що податкова карає деяких українців arrow

Штрафи до 85 тис. грн: за що податкова карає деяких українців

17 травня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи до 85 тис. грн — за що податкова карає українців
Банківська платіжна картка: Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні зростає кількість випадків отримання коштів "нелегальними" продавцями за товари чи послуги на банківські картки. Такі дії є грубим порушенням податкового законодавства, тому за це передбачені чималі штрафи.

Про існування таких правил інформують юристи.

Читайте також:

Наслідки нелегальної онлайн-торгівлі

Як зазначають фахівці, такі продавці порушують податкове законодавство:

  • отримують необліковані доходи;
  • не сплачують податки, збори та обов’язкові платежі.

Податківці переконані, що отримані кошти можуть використовуватися на придбання контрафактних товарів, виплати зарплат "у конвертах". Проте основне те, що від таких операцій недоотримує бюджет.

Які передбачені штрафи

Постійне отримання коштів на карткові рахунки за товари чи послуги мають всі ознаки господарської діяльності, яка підлягає обов'язковій реєстрації. Інакше за це передбачена адміністративна відповідальність.  

Відповідно до статті 164 КУпАП, за госпдіяльність без держреєстрації передбачені штрафи у розмірі до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, товарів, грошей, одержаних внаслідок вчинення такого адміністративного правопорушення. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських закладах харчування поновляться позапланові перевірки. Бари, ресторани та кав'ярні моніторитимуть на предмет дотримання законодавства, що стосується заборони куріння.

Також ми писали, що влітку можуть повернутися тотальні перевірки бізнесу та штрафи, які існували до війни. Це передбачено законопроєктом №8401.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB