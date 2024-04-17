Налоги в Украине — кому грозит принудительное списание долгов со счетов

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали об угрозе списания средств со счетов налогоплательщиков, у которых есть налоговые долги. Известно, в каких случаях и как происходит взыскание средств.

Об этом информирует Ligazakon.net.

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Когда могут списывать средства со счетов

Как отмечают в ГНС, списывать средства со счетов налогоплательщиков, имеющих налоговые долги, могут на основании платежной инструкции на принудительное списание/взыскание средств.

Согласно пункту 95.3 ст. 95 Налогового кодекса взыскание средств производится по решению суда, направляемого к исполнению контролирующим органом, в размере суммы налогового долга или его части:

со счетов налогоплательщиков;

с электронных кошельков в банках;

с е-кошельков в небанковских поставщиках платежных услуг;

эмитентах электронных денег, обслуживающих налогоплательщиков;

со счетов налогоплательщиков в системе е-администрирования НДС, открытых в Казначействе.

Также взыскание денег со счетов или электронных кошельков плательщиков в банках, небанковских поставщиках платежных услуг, эмитентах электронных денег может производиться по решению руководителя контролирующего органа даже без обращения в суд, при условии, что налоговые долги не уплачиваются в течение 90 календарных дней и отсутствия или наличия меньшей суммы непогашенного обязательства государства о возврате таким налогоплательщикам ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств или бюджетного возмещения НДС.

Речь идет о ситуациях, когда налоговые долги возникли в результате неуплаты денежных обязательств или пени, определенных налогоплательщиком в налоговых декларациях или уточняющих расчетах, которые должны подаваться контролирующим органам в установленные Налоговым кодексом сроки.

Если имеется непогашенное обязательство государства перед налогоплательщиками в сумме меньшей суммы налогового долга, то норму применяют в пределах разницы между суммой долга и суммой обязательства государства (п. 95.5 ст. 95 НК).

"Решение о взыскании средств со счетов/электронных кошельков такого налогоплательщика является требованием взыскателя к должнику, подлежащему немедленному и обязательному исполнению путем инициирования перевода в платежной системе по правилам соответствующей платежной системы (абзац четвертый п. 95.5 ст. 95 ПК), — говорится в сообщении.

На основе судебных решений или решений руководителей контролирующих органов о взыскании средств со счетов, электронных кошельков налогоплательщиков в счет погашения долга контролирующие органы вправе инициировать взыскание средств с таких счетов на основе платежной инструкции на принудительное списание/взыскание средств, переданной представителями контролирующих органов или посланной заказным письмом.

Органы взыскания должны обращаться в суд с исками о взыскании сумм налоговых долгов налогоплательщиков-физлиц.

Взыскание налоговых долгов по решениям судов должно осуществляться государственной исполнительной службой, согласно пункту 87.11 ст. 87 Налогового Кодекса.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство освободило в регионах от уплаты налогов бизнес, который несет убытки из-за военных действий. Ожидается, что недополученные доходы местных бюджетов будут компенсированы за счет госбюджета.

Также сообщалось, что в Украине часть физлиц-предпринимателей освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам, и у которых нет подчиненных.