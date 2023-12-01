Железняк рассказал, почему с 1 декабря не возобновятся налоговые проверки

Ярослав Железняк. Фото: УНИАН

Налоговые проверки бизнеса, которые должны были частично возобновиться с 1 декабря, не стартовали.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Народный депутат сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон (законопроект #10016д ), которым предполагалось возобновление налоговых проверок отдельных видов бизнеса с 1 декабря.

"Там по тексту закон вступает в силу "не раньше дня, следующего за днем опубликования". То есть должен 01 декабря, а так… получается странная ситуация. В лучшем случае 03 декабря", — констатировал Ярослав Железняк.

По его словам, Украина уже второй раз нарушает договоренности с Международным валютным фондом о сроках возобновления налоговых проверок.

"Уже второй раз по этому вопросу из-за конкретных людей в ОП нарушаем договоренности с МВФ", — предупреждает депутат.

История вопроса

Согласно договоренностям с Международным валютным фондом, плановые документальные проверки бизнеса в Украине должны были вернуться с 1 ноября.

17 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10016-д относительно частичного возобновления проверок. Для снятия моратория с 1 ноября необходимо было проголосовать во втором чтении доработанный в профильном комитете законопроект до конца октября.

Как стало известно Новини.LIVE от Ярослава Железняка в конце октября, до 1 ноября комитет не успевал рассмотреть законопроект, заседание которого было запланировано на 2 ноября. Следовательно, парламент никак не мог проголосовать законопроект до начала ноября.

По информации народного депутата, на заседании финансового комитета Рады 2 ноября законопроект был рекомендован ко второму чтению, но с двумя поправками.

Во-первых, срок возобновления документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря.

Во-вторых, мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

9 ноября Закон о возврате налоговых проверок был одобрен в парламенте. А 27 ноября после подписания Закона председателем Верховной Рады документ был направлен на подпись Президенту Украины.

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Напомним, указанный закон предусматривает отмену моратория на проведение налоговых проверок бизнеса, введенного вскоре после начала полномасштабной войны.

Речь идет о возобновлении проверок только трех категорий налогоплательщиков — осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции; в сфере игорного бизнеса; предоставления финансовых и платежных услуг.

Кроме того, с плановыми проверками придут к тем предприятиям, у которых до войны, в 2021 году:

уровень уплаты налога на прибыль предприятий и НДС были ниже 50% по отрасли;

дебиторская задолженность вдвое больше, чем кредиторская;

годовая сумма дохода составила более 10 млн грн, а общий объем расходов — более 75% суммы годового дохода.

Отмена моратория является одним из условий Международного валютного фонда для получения Украиной до конца текущего года очередного транша кредита в рамках программы четырехлетнего финансирования на общую сумму 15,6 млрд долларов.

На этапе утверждения кредитной программы Украина обязывалась перед МВФ полностью упразднить мораторий на налоговые проверки с октября. Летом Украина договорилась с Фондом возобновить проверки не полностью, а частично, и не с октября, а с ноября.