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Налог для банков могут повысить уже с 2023-го — как изменится ставка

14 ноября 2023 11:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки хотят заставить платить налог на сверхдоходы уже с 2023 года
Банковская касса. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Верховной Раде ожидает рассмотрения во втором чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для поступлений в государственную казну в следующем году. Однако Министерство финансов инициирует важные изменения в принятом в первом чтении проекте закона.

Об этом сообщают журналисты издания Forbes.

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Как отмечается, хотя уже согласован размер ставки налога на сверхприбыли финучреждений, он может кардинально измениться.

Ожидается, что вместо уплаты в госбюджет 36% из доходов 2024-2025 годов установят меньший налог, который не ограничат только двумя годами.

По данным источников, Министерство финансов, Национальный банк и Международный валютный фонд планируют ввести дополнительное налогообложение банков не только с 2024-го, но и за текущий год.

При этом ставка налога на 2023 год может превысить 50%, окончательную цифру еще согласовывают. Предварительно — это может быть ставка около 54%.

Рекордные доходы банков

С начала 2023 года украинские финучреждения получили рекордные 110 млрд гривен чистой прибыли.

В частности, чистая прибыль государственного Ощадбанка в январе-сентябре составила 14,18 млрд грн, что в шесть раз превышает показатель за аналогичный период 2022-го.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты украинских банков начали жаловаться на блокировку счетов из-за операций по купле-продаже криптовалют. Известно несколько подобных случаев в государственном финучреждении "Приватбанк" и Monobank.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

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