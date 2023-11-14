Банки хотят заставить платить налог на сверхдоходы уже с 2023 года

Налог для банков могут повысить уже с 2023-го — как изменится ставка
В Верховной Раде ожидает рассмотрения во втором чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для поступлений в государственную казну в следующем году. Однако Министерство финансов инициирует важные изменения в принятом в первом чтении проекте закона.
Об этом сообщают журналисты издания Forbes.
Налогообложение сверхприбылей банков
Как отмечается, хотя уже согласован размер ставки налога на сверхприбыли финучреждений, он может кардинально измениться.
Ожидается, что вместо уплаты в госбюджет 36% из доходов 2024-2025 годов установят меньший налог, который не ограничат только двумя годами.
По данным источников, Министерство финансов, Национальный банк и Международный валютный фонд планируют ввести дополнительное налогообложение банков не только с 2024-го, но и за текущий год.
При этом ставка налога на 2023 год может превысить 50%, окончательную цифру еще согласовывают. Предварительно — это может быть ставка около 54%.
Рекордные доходы банков
С начала 2023 года украинские финучреждения получили рекордные 110 млрд гривен чистой прибыли.
В частности, чистая прибыль государственного Ощадбанка в январе-сентябре составила 14,18 млрд грн, что в шесть раз превышает показатель за аналогичный период 2022-го.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты украинских банков начали жаловаться на блокировку счетов из-за операций по купле-продаже криптовалют. Известно несколько подобных случаев в государственном финучреждении "Приватбанк" и Monobank.
Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.
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