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Налог на недвижимость — кого из владельцев ждет суд

8 апреля 2024 08:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги на недвижимость в Украине — кто должен заплатить в 2024 году
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине владельцы некоторой недвижимости должны ежегодно платить налоги. Если этого не сделать, то ждет суд.

Об этом информирует издание Obozrevatel.

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Правила уплаты налога на недвижимость

Налог на недвижимость не касается большинства владельцев стандартных квартир и частных домов. Он касается тех, у кого недвижимость превышает определенную норму. Его начисляют тем, у кого есть:

  • квартира общей площадью более 60 кв. м,
  • жилой дом — более 120 кв. м;
  • различные типы объектов жилой недвижимости (квартиры и дома) — более 180 кв. м.

Согласно правилам, каждый дополнительный метр должен облагаться налогом, а размер налога должны устанавливать местные власти. Однако общая сумма не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты.

Налог должен уплачиваться в 2024-м за 2023-й, поэтому учитывают ту минималку, которая была по состоянию на январь прошлого года, речь идет о сумме в 6,7 тыс. грн. В 2024-м — в среднем 100 грн.

Владельцу квартиры в 75 квадратов нужно заплатить за "лишние" 15 квадратных метров. Следовательно, размер налога будет равен 1,5 тыс. грн.

Для граждан, имеющим и квартиру, и дом, площадь жилья суммируется, поэтому каждый квадратный метр более 180 будет облагаться налогом. В частности, дом 130 кв. м. и квартира 70 кв. м будут иметь 20 "лишних" квадратных метров сверх нормы.

Когда нужно платить налог

Украинцы должны до 1 июля получить уведомление об оплате налога, а заплатить его нужно до 1 августа. Если этого не сделать — начислят штраф в 5-10% от суммы задолженности.

Также если проигнорировать сообщение от налоговой службы, она может подать в суд. Так, в реестре судебных решений насчитывается сотни решений о принудительном взыскании налоговых долгов.

В то же время, от налога на недвижимость освобождаются граждане, имущество которых разрушено во время боевых действий, или расположено в зоне оккупации.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 апреля 2024 г. в Украине повысилась минимальная заработная плата. В связи с этим изменился единый социальный взнос (ЕСВ) и налоги для физлиц-предпринимателей.

Также мы писали, что украинские предприятия в рамках соглашения о партнерстве по программе USAID могут получить помощь в виде оборудования и маркетинговых услуг. Заявки будут приниматься до конца апреля 2024 года.

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