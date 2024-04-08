Налоги на недвижимость в Украине — кто должен заплатить в 2024 году

Налог на недвижимость — кого из владельцев ждет суд
В Украине владельцы некоторой недвижимости должны ежегодно платить налоги. Если этого не сделать, то ждет суд.
Об этом информирует издание Obozrevatel.
Правила уплаты налога на недвижимость
Налог на недвижимость не касается большинства владельцев стандартных квартир и частных домов. Он касается тех, у кого недвижимость превышает определенную норму. Его начисляют тем, у кого есть:
- квартира общей площадью более 60 кв. м,
- жилой дом — более 120 кв. м;
- различные типы объектов жилой недвижимости (квартиры и дома) — более 180 кв. м.
Согласно правилам, каждый дополнительный метр должен облагаться налогом, а размер налога должны устанавливать местные власти. Однако общая сумма не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты.
Налог должен уплачиваться в 2024-м за 2023-й, поэтому учитывают ту минималку, которая была по состоянию на январь прошлого года, речь идет о сумме в 6,7 тыс. грн. В 2024-м — в среднем 100 грн.
Владельцу квартиры в 75 квадратов нужно заплатить за "лишние" 15 квадратных метров. Следовательно, размер налога будет равен 1,5 тыс. грн.
Для граждан, имеющим и квартиру, и дом, площадь жилья суммируется, поэтому каждый квадратный метр более 180 будет облагаться налогом. В частности, дом 130 кв. м. и квартира 70 кв. м будут иметь 20 "лишних" квадратных метров сверх нормы.
Когда нужно платить налог
Украинцы должны до 1 июля получить уведомление об оплате налога, а заплатить его нужно до 1 августа. Если этого не сделать — начислят штраф в 5-10% от суммы задолженности.
Также если проигнорировать сообщение от налоговой службы, она может подать в суд. Так, в реестре судебных решений насчитывается сотни решений о принудительном взыскании налоговых долгов.
В то же время, от налога на недвижимость освобождаются граждане, имущество которых разрушено во время боевых действий, или расположено в зоне оккупации.
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 апреля 2024 г. в Украине повысилась минимальная заработная плата. В связи с этим изменился единый социальный взнос (ЕСВ) и налоги для физлиц-предпринимателей.
Также мы писали, что украинские предприятия в рамках соглашения о партнерстве по программе USAID могут получить помощь в виде оборудования и маркетинговых услуг. Заявки будут приниматься до конца апреля 2024 года.
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