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Налог на роскошь в 2024 году — какие особенности и кто должен заплатить

24 апреля 2024 21:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги в 2024 году — сколько придется заплатить состоятельным украинцам
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году состоятельные граждане должны заплатить так называемый "налог на роскошь". Речь идет о ежегодной уплате некоторых видов налогов на недвижимость и элитных авто.

Об этом пишет издание Fakty.

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Налог на элитные авто в 2024 году

В этом году граждане, владеющие большим количеством дорогостоящего имущества, должны уплатить следующие виды налога:

  • транспортный налог, по статье 267 НКУ;
  • налог на недвижимое имущество, кроме земельного участка, по статье 266 НКУ.

В частности, транспортный налог не зависит от объема двигателя, бренда, типа горючего, года покупки. Учитывают только возраст автомобиля. Другое неважно, ведь среднерыночную стоимость определяет Министерство экономического развития.

Транспортный налог взимается с дорогих и новых легковых машин, а на грузовые автомобили он не распространяется. Речь идет об автомобиле, которому не больше пяти лет. Если в технических документах указан год и месяц производства, то этот срок исчисляется до месяца, когда авто наступает пять лет. Авто должно быть стоимостью, превышающей 375 минимальных заработных плат. Средства направляются в местные бюджеты.

Гражданам можно не подавать декларации по транспортному налогу, ведь расчет автоматически осуществит налоговая администрация.

На уплату налога отводится 60 календарных дней со дня получения уведомления. В случае неуплаты начислят пеню.

В 2024 году в списке ведомства содержится 225 моделей авто.

Размер налога — 25 тысяч грн в год за один автомобиль.

Налог на недвижимость большой площади

Если речь идет о квартире, площадь которой превышает 60 квадратных метров, или дом более 120 квадратов, то нужно заполнить декларацию и уплатить налог.

Ставку налога на недвижимость устанавливают органы местной власти в зависимости от двух аспектов:

  • от типа объектов недвижимости;
  • местонахождение объекта.

Рассчитывают размер уплаты в процентах к размеру минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, но не выше 1,5% за 1 кв. метр.

В этом году владельцам квартиры, общая площадь которой превышает 300 квадратных метров или дома общей площадью более 500 квадратов, нужно оплатить фиксированную сумму 25 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским гражданам рассказали об условиях, при которых могут быть списаны средства с банковских счетов. Речь идет о ситуациях, когда возникла налоговая задолженность.

Также мы писали, что в Украине часть физлиц-предпринимателей освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам и у которых нет подчиненных.

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