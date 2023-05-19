Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Міненерго змінить вимоги до обов'язкових резервів пального arrow

Міненерго змінить вимоги до обов'язкових резервів пального

19 травня 2023 14:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Міненерго змінить вимоги до запасів пального — візьмуть приклад з ЄС
Заправка машин на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві енергетики України оцінили ситуацію на ринку пального. Відомство пропонує запровадити європейський механізм запасів ресурсів.

Про такі плани розповів заступник голови Міненерго Микола Колісник.

Читайте також:

Чи достатньо запасів пального

За словами представника Міністерства енергетики, на сьогодні в країні достатньо запасів пального, однак, з огляду на мінімізацію воєнних ризиків, їх обсяг бажано наростити з одного місяця до двох.

"На ринку в операторів мереж запасу пального дійсно наразі в об'ємі до 30 днів, чого повністю достатньо для стабільної роботи ринку. Тобто, палива достатньо, але Міненерго пропонує запровадити європейський механізм, щоб ця достатність була постійною", — уточнив посадовець.

Європейський механізм запасів ресурсів

Він розповів про законопроєкт №9024, зареєстрований у парламенті. Документ покликаний мінімізувати всі ризики нестабільної ситуації та не допустити дефіциту на ринку, подібного до минулорічного.

За європейським регламентом, мінімальний обсяг має бути сформований за принципом двох базисів: або 90 днів імпорту, або 61 день внутрішнього споживання.

Тому проєкт закону передбачатиме, що створення такого запасу відбуватиметься упродовж восьми років.

"Тобто, ми просто узаконим існуючу ситуацію і учасники ринку будуть зобов’язані створити такі умови не лише коли їм економічно це вигідно, чи коли складається певна ситуації, а постійно будуть тримати такий рівень", — додав заступник міністра.

Пільги на пальне

Як очікується, в Україні з 1 липня поточного року мають намір повернути ПДВ та акцизи на пальне, скасовані у березні минулого  року, до довоєнного рівня. Це передбачено законом №2618-ІХ, який говорить про скасування податкових пільг на пальне у два етапи.  

Перший етап був запланований на вересень минулого року. Тоді повернули акцизи у розмірі 100 євро за 1000 літрів бензину та дизпалива, залишивши ПДВ на рівні 7%.

Другий етап стартує з 1 липня цього року. Акцизи будуть поновлені до довоєнного рівня, а ставка ПДВ — до 20%.

"Після таких змін акциз на бензин зросте більше ніж удвічі — до €213, на дизпальне — майже на 40% — до €140 за 1000 л", — кажуть аграрії.

Вони закликають владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю.

В Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне з нинішніх 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB