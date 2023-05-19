Міненерго змінить вимоги до запасів пального — візьмуть приклад з ЄС

Заправка машин на АЗС. Фото: Unplush

У Міністерстві енергетики України оцінили ситуацію на ринку пального. Відомство пропонує запровадити європейський механізм запасів ресурсів.

Про такі плани розповів заступник голови Міненерго Микола Колісник.

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Чи достатньо запасів пального

За словами представника Міністерства енергетики, на сьогодні в країні достатньо запасів пального, однак, з огляду на мінімізацію воєнних ризиків, їх обсяг бажано наростити з одного місяця до двох.

"На ринку в операторів мереж запасу пального дійсно наразі в об'ємі до 30 днів, чого повністю достатньо для стабільної роботи ринку. Тобто, палива достатньо, але Міненерго пропонує запровадити європейський механізм, щоб ця достатність була постійною", — уточнив посадовець.

Європейський механізм запасів ресурсів

Він розповів про законопроєкт №9024, зареєстрований у парламенті. Документ покликаний мінімізувати всі ризики нестабільної ситуації та не допустити дефіциту на ринку, подібного до минулорічного.

За європейським регламентом, мінімальний обсяг має бути сформований за принципом двох базисів: або 90 днів імпорту, або 61 день внутрішнього споживання.

Тому проєкт закону передбачатиме, що створення такого запасу відбуватиметься упродовж восьми років.

"Тобто, ми просто узаконим існуючу ситуацію і учасники ринку будуть зобов’язані створити такі умови не лише коли їм економічно це вигідно, чи коли складається певна ситуації, а постійно будуть тримати такий рівень", — додав заступник міністра.

Пільги на пальне

Як очікується, в Україні з 1 липня поточного року мають намір повернути ПДВ та акцизи на пальне, скасовані у березні минулого року, до довоєнного рівня. Це передбачено законом №2618-ІХ, який говорить про скасування податкових пільг на пальне у два етапи.

Перший етап був запланований на вересень минулого року. Тоді повернули акцизи у розмірі 100 євро за 1000 літрів бензину та дизпалива, залишивши ПДВ на рівні 7%.

Другий етап стартує з 1 липня цього року. Акцизи будуть поновлені до довоєнного рівня, а ставка ПДВ — до 20%.

"Після таких змін акциз на бензин зросте більше ніж удвічі — до €213, на дизпальне — майже на 40% — до €140 за 1000 л", — кажуть аграрії.

Вони закликають владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю.

В Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне з нинішніх 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.