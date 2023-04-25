Тарифи на електроенергію — у Раді розповіли, коли чекати нових цін

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань енергетики та житлово-комунального господарства вважають, що уряду потрібен час для узгодження нових тарифів на електроенергію. Відтак, вийти з новими цінами з 1 травня 2023 року вже не вдасться, як припускалося раніше.

Про це заявив голова Комітету Андрій Герус під час телемарафону "Єдині новини".

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Необхідність підвищення тарифів

Посадовець повідомив, що загалом для підготовки до наступної зими, а саме для відновлення енергосистеми, необхідно близько 40 мільярдів гривень.

"Навколо цього йдуть основні дискусії: де взяти гроші, аби відремонтувати пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, встановити додатковий захист та створити резервні запаси", — пояснив він.

Хоч в Україну заходить суттєва міжнародна допомога, проте цим сум недостатньо для повного відновлення енергосистеми до такого рівня, коли можна гарантувати українцям безперебійне електропостачання. Тому одним із варіантів акумулювання коштів розглядають підвищення тарифів.

"На мою думку, забезпечена верства населення має можливість сплачувати вищий тариф на електричну енергію. Якщо бізнес зараз має тариф 5,5 грн за кВт-год, то населення, яке споживає понад 250 кВт — 1,68 грн", — зазначив Герус.

Терміни для нових тарифів

При цьому керівник Комітету вважає, що з 1 травня вийти з новим тарифом вже не вдасться, адже остаточне рішення щодо зростання тарифу ще не ухвалене. Уряду потрібен час для узгодження з Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Energy Community, Міністерством енергетики та самого Кабінету міністрів.

До всього — обленерго мають попереджати своїх клієнтів щодо зміни тарифів щонайменше за три тижні до необхідної дати. Цього часу до 1 травня вже немає, тому найвірогідніше, що дату підвищення тарифів відтермінують ще на місяць — до 1 червня, додав посадовець.

Раніше у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики заявляли, що вердикт планують озвучити наприкінці квітня або на початку травня поточного року. Варіанти підвищення тарифів на електроенергію ще розглядають. Зокрема, за одним із базових сценаріїв, нижній тариф для населення мають намір залишити на чинному рівні 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Водночас передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год.

Зараз в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год.

Час дії чинних тарифів добігає кінця 1 травня 2023 року.

Нагадаємо, раніше заступник голови парламентського комітету з питань ЖКП Олексій Кучеренко розповів, що споживачів можуть поділити на дві категорії, а саме подорожчання не стане "смертельним". Більшість українців споживають за місяць близько 150 кВт-год, тобто якщо тариф підвищать на одну грн за кВт-годину, то ймовірний орієнтовний тариф на світло для після подорожчання підвищиться на 150 грн більше.

Також ми писали, що в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію, адже вони вважаються найнижчими серед країн Європи. Оскільки країна обрала курс на інтеграцію з енергосистемою Європейського Союзу, підвищення цін до ринкових у майбутньому — неминуче.