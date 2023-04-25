Тарифы на электроэнергию — в Раде рассказали, когда ждать новых цен

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства считают, что правительству нужно время для согласования новых тарифов на электроэнергию. Следовательно, выйти с новыми ценами с 1 мая 2023 года уже не удастся, как предполагалось ранее.

Об этом заявил глава Комитета Андрей Герус во время телемарафона "Едині новини".

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Необходимость повышения тарифов

Чиновник сообщил, что в общей сложности для подготовки к следующей зиме, а именно для восстановления энергосистемы, необходимо около 40 миллиардов гривен.

"Вокруг этого идут основные дискуссии: где взять деньги, чтобы отремонтировать поврежденные объекты энергетической инфраструктуры, установить дополнительную защиту и создать резервные запасы", — пояснил он.

Хотя в Украину заходит существенная международная помощь, однако этих сумм недостаточно для полного восстановления энергосистемы до такого уровня, когда можно гарантировать украинцам бесперебойное электроснабжение. Поэтому одним из вариантов аккумулирования средств рассматривается повышение тарифов.

"По моему мнению, обеспеченный слой населения имеет возможность платить более высокий тариф на электрическую энергию. Если бизнес сейчас имеет тариф 5,5 грн за кВт-ч, то население, потребляющее более 250 кВт — 1,68 грн", — отметил Герус.

Сроки новых тарифов

При этом он считает, что с 1 мая выйти с новым тарифом уже не удастся, ведь окончательное решение о росте тарифа еще не принято. Правительству нужно время для согласования с Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Energy Community, Министерством энергетики и самим Кабинетом министров.

Ко всему, облэнерго должны предупреждать своих клиентов об изменении тарифов не менее чем за три недели до необходимой даты. Этого времени до 1 мая уже нет, поэтому вероятнее всего, что дату повышения тарифов отсрочат еще на месяц — до 1 июня, добавил чиновник.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики, заявляли, что вердикт планируют озвучить в конце апреля или начале мая текущего года. Варианты повышения тарифов на электроэнергию еще рассматривают. В частности, по одному из базовых сценариев, нижний тариф для населения намерены оставить на действующем уровне 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч. В то же время предполагается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,8 грн за кВт-ч.

Сейчас в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Время действия этих тарифов подходит к концу 1 мая 2023 года.

Напомним, ранее заместитель главы парламентского комитета по вопросам ЖКУ Алексей Кучеренко рассказал, что потребителей могут поделить на две категории, а само подорожание не станет "смертельным". Большинство украинцев потребляют за месяц около 150 кВт-ч, то есть если тариф повысят на один грн за кВт-час, то вероятный ориентировочный тариф на свет после подорожания повысится на 150 грн больше.

Также мы писали, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию, ведь они считаются самыми низкими среди стран Европы. Поскольку страна выбрала курс на интеграцию с энергосистемой Европейского Союза, повышение цен до уровня рыночных в будущем — неизбежно.