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Подорожание горючего в Украине — что будет с ценами до конца весны

6 мая 2024 10:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на бензин до конца весны — эксперты обновили прогнозы
Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С марта 2024 года на украинском топливном рынке наблюдается рост цен. Эксперты объяснили, с чем связана такая тенденция и что будет с ценами дальше.

Об этом рассказал специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев, пишет РБК-Украина.

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Что будет с ценами на бензин в Украине

По словам эксперта, подорожание бензина весной этого года было продиктовано, прежде всего, ростом курса основных иностранных валют. Как пример, в начале апреля американская валюта стоила 38,99 гривны, евро — 42,35. В начале мая — 39,53 и 42,30 гривны соответственно.

В случае продолжения подорожания доллара стоимость бензина также вырастет. Однако при снижении курса, горючее тоже может потерять в цене до конца весны.

Зависимость цены на бензин от валютного курса очевидна, ведь закупается в европейских странах, завозится через западную госграницу, а акциз с горючего платится в евро.

"Рост цены на бензин происходил по объективным причинам. Это связано с удешевлением гривны. Если рост курса валют прекратится, то цены стабилизируются, а если гривна будет укрепляться, то топливо может подешеветь", — пояснил он.

Что касается ситуации с дизельным топливом и автогазом, причиной удешевления является профицит этих видов топлива после завершения отопительного периода. Не исключено, что снижение стоимости автогаза продолжится, что может подтолкнуть водителей активнее переходить на данный вид топлива.

Относительно вероятного влияния на цены планов властей по повышению акциза на горючее, то сейчас это не отражается на ценах в рознице. Ожидается, что законопроект повысит акцизы только с 1 июля 2024 года, однако когда его могут принять — неизвестно.

"Когда он будет принят, пока неясно. Я не исключаю, что акциз может подняться и с августа. А до этого еще многое может произойти, в том числе и снижение стоимости топлива", — добавил эксперт.

Как изменились цены на топливо

По информации консалтинговой группы А-95, в начале апреля бензин А-92 продавали в среднем за 51,31 грн/литр, в начале мая цена возросла до 51,81 грн/литр.

А-95 подорожал с 54,32 до 55,73 грн/литр, А-95 Premium — с 57,78 до 59,09 грн/литр.

Дизтопливо и автомобильный газ снизились в цене с 54,55 грн/литр за литр до 53,89 и с 28,05 грн/литр до 27,47 грн/литр.

 

цены на бензин
Источник: Минфин

Напомним, 6 мая 2024 года цены на горючее на АЗС Украины не изменились. Так, стоимость бензина, дизеля и автогаза стабильна и остается на уровне предыдущего дня.

Также мы писали, как экономить на горючем. Есть простые способы, которые доступны каждому.

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Цены на топливо

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