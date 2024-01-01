Переплата за газ — відомо, чому українці платять удвічі більше

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям пояснили, чому іноді можуть надходити некоректні платіжки за спожитий природний газ. Нарахування можуть перевищувати як кілька зайвих кубічних метрів, так бути й удвічі вищими.

Про це йдеться на сторінці "Нафтогазу" у соцмережі Facebook.

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Некоректні платіжки за газ

Так, у компанію звернувся споживач, який поскаржився, що під час споживання чотирьох кубометрів газу він отримав платіжку на 10 кубометрів. Таким чином, у рахунку завищений показник у 2,5 раза.

"Чому "Газмережі" нараховують за умовні 10м3, коли я реально спожив тільки 4м3? Куди і кому йдуть неправомірно отримані 6м3 за які з мене взяли гроші?", — йдеться у скарзі

Як пояснили у "Нафтогазі", некоректні суми в комунальних платіжках можуть бути з цілої низки причин. Однією з найбільш популярних — не передані чи неправильно передані показники газових приладів обліку. Саме в таких випадках суму до оплати розраховують за середнім споживанням клієнта.

Також може бути помилка з боку оператора ГРМ. У такому випадку потрібно особисто звертатися до свого оператора ГРМ.

Як наголосили у компанії, якщо у платіжці за "блакитне паливо" вказані зайві цифри, то споживач має повне право вимагати перерахунку та звертатися до суду.

Джерело: Фб Нафтогаз

Також споживачам нагадали, що в особистому кабінеті можна самостійно обрати тип рахунку, який бажають одержувати. Тобто можна не чекати листоношу з паперовою платіжкою, а оперативно отримувати на е-пошту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 2023 році "Група Нафтогаз" повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів. Зокрема, ще понад 500 тисяч українців платитимуть за газ по-новому.

Також ми писали, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підбила підсумки 2023 року. Серед успіхів — вихід з дефолту та запуск внутрішнього ринку газу.