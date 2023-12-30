Нафтогаз підбив підсумки 2023 року — головні виклики та досягнення

Працівник газової сфери. Фото: Naftogaz

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підбила підсумки 2023 року. Серед успіхів — вихід з дефолту та запуск внутрішнього ринку газу.

Про це розповів голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Виклики та досягнення Нафтогазу у 2023-му

За словами Чернишова, що 2023 рік почався для "Групи Нафтогаз" як рік викликів. Компанії вдалося завершити його з успіхами та прибутком.

"Перше і головне — ми зуміли відновити довіру. Довіру споживачів — як до стабільної та прозорої компанії. Довіру уряду — як до підприємства, яке здатне долати перешкоди та максимізувати ефективність в найтяжчі часи. Довіру міжнародних партнерів — як до рівноправного учасника ринку, який здатен виконати всі взяті зобов’язання. Довіру міст та громад — як надійний партнер", — зазначив він.

Так, у 2023 році Нафтогазу вдалося:

з успіхом пройти найскладніший опалювальний сезон в історії через війну, а другий опалювальний сезон — без фінансування з держбюджету і виключно з вітчизняним природним газом;

уперше з 2017 року наростити власний видобуток газу, запустити найбільшу кількість нових свердловин за 20 років, наростити видобуток нафти;

відновити життєвонеобхідну реформу корпоративного управління та запустити роботу наглядової ради;

пройти міжнародну сертифікацію газосховищ, відновивши довіру іноземних трейдерів до зберігання ресурсу в українських ПСГ, залучивши 2,5 млрд кубометрів газу;

вийти зі стану дефолту, реструктуризувавши 835 млн доларів боргів та здійснивши перший платіж своєчасно. Підвищити кредитний рейтинг компанії міжнародною рейтинговою агенцією Fitch Ratings;

у понад вдвічі, до ринкового рівня, наростити доходи від транспортування нафти;

запустити внутрішній ринок природного газу. Придбати на українській газовій біржі 962 млн куб. м газу приватного видобутку;

покращити розрахунки клієнтів групи: на 7% — для приватних домогосподарств, на 16% — для теплокомуненерго;

забезпечити стабільність газопостачання для українців, інтегрувавши 27 облгазів і впровадивши зручну платіжку.

"Від початку повномасштабного вторгнення Група Нафтогаз не збиткова і має прибуток. Група Нафтогаз у 2023 — це 84 млрд грн податків (за 11 місяців роботи). Це стабільне газопостачання для 12,3 млн споживачів. Це 60+ підприємства та 100 тис. працівників. Група Нафтогаз у 2024 — це ще більше. Ми в цьому переконані. Дякую кожному зі 100 тис. наших співробітників, все це – наші спільні перемоги. Дякую ЗСУ за можливість рухатись вперед", — наголосив Олексій Чернишов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі війни та пошкоджень інфраструктури собівартість житлово-комунальних послуг значно перевищує чинні тарифи й влада вже готує споживачів до можливих підвищень. Відомо, скільки платитимуть українці за ЖКП з 1 січня 2024 року.

Також ми писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали випадки, коли паперові рахунки можуть зовсім не надходити споживачам природного газу. Таке може статися за трьох умов.