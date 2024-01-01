Переплата за газ — известно, почему украинцы платят вдвое больше

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам объяснили, почему иногда могут приходить некорректные платежи за потребленный газ. Начисления могут превышать как несколько лишних кубических метров, так быть и вдвое выше.

Об этом говорится на странице "Нафтогаза" в соцсети Facebook.

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Некорректные платежи за газ

Так, в компанию обратился потребитель, который посетовал, что при потреблении четырех кубометров газа он получил платежку на 10 кубометров. Таким образом, в счете завышенный показатель в 2,5 раза.

"Почему "Газсети" насчитывают за условные 10м3, когда я реально употребил только 4м3? Куда и кому идут неправомерно полученные 6м3 за какие из меня взяли деньги?", — говорится в жалобе.

Как пояснили в "Нафтогазе", некорректные суммы в коммунальных платежках могут быть иметь целый ряд причин. Одним из самых популярных — не переданные или неправильно переданные показатели газовых приборов учета. Именно в таких случаях сумма к оплате рассчитывается по среднему потреблению клиента.

Также может быть ошибка со стороны оператора ГРМ. В таком случае нужно лично обращаться к своему оператору ГРМ.

Как отметили в компании, если в платежке за "голубое топливо" указаны лишние цифры, потребитель имеет полное право требовать перерасчета и обращаться в суд.

Источник: Фб Нафтогаз

Также потребителям напомнили, что в личном кабинете можно самостоятельно выбрать тип желаемого счета. То есть можно не ждать почтальона с бумажной платежкой, а оперативно получать на е-почту.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году "Группа Нафтогаз" полностью завершила интеграцию облгазов и горгазов. В частности, еще больше 500 тысяч украинцев будут платить за газ по-новому.

Также мы писали, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подвела итоги 2023 года. Среди успехов — выход из дефолта и запуск внутреннего рынка газа.