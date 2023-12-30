Украинцы будут платить за газ по-новому — что изменится с 1 января

Деньги и платежки в руках. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В 2023 году "Группа Нафтогаз" полностью завершила интеграцию облгазов и горгазов. В частности, еще более 500 тысяч украинцев будут платить за газ по-новому.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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Там отмечают, что усиление энергетической стабильности страны было задачей, поставленной высшим руководством страны с начала полномасштабного вторжения.

"Как и планировали, мы успешно завершили интеграцию обл- и горгазов в Группу Нафтогаз. Это большая ответственность, поскольку вместе с этим значительно возросло количество наших клиентов. Однако это был необходимый шаг, от которого зависит стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев. В условиях рисков постоянных обстрелов и возможных блекаутов газоснабжение должно быть бесперебойным. Благодарю всех, кто работает для обеспечения наших городов и сел газом", — сообщил глава компании Алексей Чернышев.

Источник: Нафтогаз

Операционный контроль над региональными компаниями позволит государству не только обеспечить бесперебойное газоснабжение, но и остановить схемы, по которым госбюджет недополучал миллиарды гривен.

Ожидается, что в следующем году отчисления в госбюджет операторами ГРМ составят 5 млрд гривен.

Кто еще будет платить за газ по новым реквизитам

В частности, с 1 января 2024 года Газсети также станет новым национальным оператором по доставке газа для более 550 тысяч домохозяйств в Закарпатской и Ровенской областях.

Для клиентов личные счета и тарифы останутся неизменными, но необходимо обновить реквизиты для оплаты. В компании обещают прислать потребителям новые платежи и инструкции.

Получить подробную информацию можно по телефонам: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888.

Перед этим под управление "Группы Нафтогаз" перешли следующие предприятия:

АО "Коростышевгаз";

АО "Тисменицагаз";

ЧАО "Мелитопольгаз";

АО "Луганскгаз".

При этом операционный менеджмент двух последних предприятий будет осуществляться после деоккупации территорий, на которых они расположены.

Ранее в компанию перешли: "Закарпатгаз", "Волыньгаз", "Черниговгаз", "Винницагаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Донецкоблгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Житомиргаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Кировоградгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Сумыгаз", "Харьковгоргаз", "Харьковгаз", "Хмельницкгаз" и "Черкассыгаз".

Клиенты будут платить за газ пока по своим старым тарифам. Действие годового тарифа "Нафтогаза" завершится 30 апреля 2024 года включительно. В настоящее время он составляет 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Что еще стоит знать

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подвела итоги 2023 года. Среди успехов — выход из дефолта и запуск внутреннего рынка газа.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не поступать потребителям природного газа. Такое может произойти по трем причинам.