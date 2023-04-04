Депозити в Україні — банки підвищили ставки на прохання НБУ

Раніше з таким закликом виступив регулятор

Два українські банки вирішили підвищити ставки за депозитними вкладами. Раніше з таким закликом виступив Національний банк України (НБУ).

Про це свідчить інформація пресслужб відповідних фінустанов.

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Державна фінустанова "ПриватБанк" підвищила ставки на вклади на пів року, дев'ять місяців та рік, додавши до прибутковості по 3,5%. Тобто депозити на 12 місяців приноситимуть 12,5% річних, вклади на пів року та дев'ять місяців — 11,5%.

Український банк Мonobank також підвищив депозитні ставки за всіма депозитними програмами, але дещо менше — на 1–2,5%. Так, ставка за депозитами у гривні без права дострокового погашення підвищилась до 15,5% (на 1,5%), а за депозитами у гривні із правом розірвання договору — до 14,5% (+2,5%).

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Як стверджують фінансисти, в Україні за час війни інвестиційна активність суттєво чи навіть критично впала. Це, очевидно, є наслідком воєнних дій та зубожіння населення. Зараз залишається кілька варіантів інвестицій, доступних українцям під час війни. Це — банківські депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та військові облігації, купівля валюти або ж криптовалюти, золото.

У Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

Також ми писали, що в Україні на початок 1 березня 2023 року суттєво зросла сума вкладів громадян, зокрема, фізосіб-підприємців у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів. Загальний обсяг сягнув 1,05 трлн гривень.

Нагадаємо, в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.