Депозити в Україні — банки підвищили ставки на прохання НБУ

Деякі банки підвищили депозитні ставки на прохання НБУ: які вклади найвигідніші
Два українські банки вирішили підвищити ставки за депозитними вкладами. Раніше з таким закликом виступив Національний банк України (НБУ).
Про це свідчить інформація пресслужб відповідних фінустанов.
Де вклади тримати стало вигідніше
Державна фінустанова "ПриватБанк" підвищила ставки на вклади на пів року, дев'ять місяців та рік, додавши до прибутковості по 3,5%. Тобто депозити на 12 місяців приноситимуть 12,5% річних, вклади на пів року та дев'ять місяців — 11,5%.
Український банк Мonobank також підвищив депозитні ставки за всіма депозитними програмами, але дещо менше — на 1–2,5%. Так, ставка за депозитами у гривні без права дострокового погашення підвищилась до 15,5% (на 1,5%), а за депозитами у гривні із правом розірвання договору — до 14,5% (+2,5%).
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Як стверджують фінансисти, в Україні за час війни інвестиційна активність суттєво чи навіть критично впала. Це, очевидно, є наслідком воєнних дій та зубожіння населення. Зараз залишається кілька варіантів інвестицій, доступних українцям під час війни. Це — банківські депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та військові облігації, купівля валюти або ж криптовалюти, золото.
У Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.
Також ми писали, що в Україні на початок 1 березня 2023 року суттєво зросла сума вкладів громадян, зокрема, фізосіб-підприємців у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів. Загальний обсяг сягнув 1,05 трлн гривень.
Нагадаємо, в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.