Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Спрос на безналичную валюту в Украине резко упал: обновленные данные НБУ arrow

Спрос на безналичную валюту в Украине резко упал: обновленные данные НБУ

4 апреля 2023 13:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Валюта меньше интересовала украинцев в марте — обновленные данные НБУ
Соответствующие операции практически потеряли смысл
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине существенно сократился спрос на безналичную валюту в марте 2023 года. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.

Об этом говорят обновленные данные Национального банка (НБУ).

Читайте также:

Сколько украинцы купили валюты

Отмечается, что население Украины в первый месяц весны продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,388 млрд долларов (в эквиваленте) и приобрело на 1,812 млрд долларов. В то же время чистый объем покупки валюты составил 424,3 млн долларов.

Данные НБУ свидетельствуют, что в марте покупка валюты упала на 80,5 млн долларов по сравнению с февралем, когда украинцы приобрели 504,8 млн долларов.

В общей сложности с начала года граждане продали 5,14 млрд долларов и купили на 7,097 млрд долларов. Объем чистой покупки валюты составил 1,957 млрд долларов.

Спрос среди населения на безналичную валюту сократился вдвое — до 147,1 млн долларов (310,3 млн долларов в марте).

Речь идет о покупке валюты в банках по курсу близкому к официальному (36,6 гривны, а также комиссия) с последующим размещением на депозит. Поскольку в начале весны на наличном рынке существенно просел курс доллара фактически с 40 до 38 гривен, данные операции практически потеряли смысл.

Что еще стоит знать

Государственное финучреждение "ПриватБанк" повысило ставки на вклады на полгода, девять месяцев и год, прибавив к доходности по 3,5%. То есть депозиты на 12 месяцев будут приносить 12,5% годовых, вклады на полгода и девять месяцев — 11,5%.

Monobank также повысил депозитные ставки по всем депозитным программам, но несколько меньше — на 1–2,5%. Так, ставка по депозитам в гривне без права досрочного погашения повысилась до 15,5% (на 1,5%), а по депозитам в гривне с правом расторжения договора — до 14,5% (+2,5%).

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB