Курс доллара в Украине — в НБУ рассказали о ситуации на рынке

Здание Национального банка Украины. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) в дальнейшем выходит на межбанковский валютный рынок с продажей долларов для поддержки курса гривны. Спрос на американскую валюту продолжает преобладать над предложением.

Об этом рассказал член Совета Нацбанка Богдан Данилишин в соцсети Facebook.

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Ситуация на валютном рынке

По словам Данилишина, преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением на межбанковском рынке умеренно. Поэтому регулятор продал на прошлой неделе иностранную валюту для сбалансирования рынка 243 млн долларов, хотя сумма несколько больше, чем неделей ранее.

"Поддержка обменного курса гривны к доллару США обеспечивает достаточность международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 31,9 млрд долларов (+10,4% или +3 млрд долларов в месяц)", — отметил чиновник.

Как сократилась продажа валюты

Он отметил, что в марте 2023 года выросли золотовалютные резервы благодаря финансовым поступлениям от западных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты НБУ и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте. В частности, чистая продажа валюты Нацбанком в марте снизилась по сравнению с февралем на 783,1 млн долларов — до 1,669 млрд долларов.

В течение недели с 3 по 7 апреля регулятор на межбанке купил 1 млн долларов, а продал всего 126,34 млн долларов. Это стало самым низким показателем за последние семь месяцев.

Начиная с конца мая прошлого года, Нацбанк начал продавать около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для того, чтобы сбалансировать межбанк. После повышения курса доллара на 25%, до 36,6 грн, в июле ситуацию удалось стабилизировать, а недельные продажи валюты уже держались в пределах 500 млн долларов.

Напомним, по мнению экспертов, на украинском валютном рынке после Пасхи ситуация остается умеренной. Однако высока вероятность того, что к концу текущей недели курс доллара пересечет отметку в 38 гривен.

Также писали, что в Украине банкиры обновили прогнозы до конца 2023 года. Согласно им, инфляция и курс доллара вырастут, однако, не столь серьезно, как ожидалось ранее.