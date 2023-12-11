Ціни на цибулю зросли на 40% — експерти розповіли, чи будуть нові рекорди

Овочевий відділ супермаркету. Фото: novus.online

На українському ринку восени подорожчав популярний продукт. Темпи зростання цін на цибулю збільшились на 40% проти початку збору врожаю.

Про те, що буде надалі з цінами, розповіли аналітики видання EastFruit.

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Ситуація з цінами на цибулю

Експерти EastFruit зазначають, що ціни на цибулю в країні продовжують активно зростати, а середня гуртова вартість продукції сягнула 14 гривень за кілограм, що дорівнює $0,48 долара. З початку збору пізніх сортів цибулі в серпні вартість зросла на 40%.

За моніторинговою інформацією, гуртові ціни зростають швидше, ніж минулого сезону, коли до весни вартість цибулі оновила всі рекорди. Як відомо, до весни гуртова ціна на цибулю сягнула 48 грн/кг чи $1,31 долара, а в магазинах та на ринках ціни були ще вищі.

"На відміну від минулого сезону, коли перспективи зростання цін на цибулю не піддавалися жодним сумнівам, цього року ситуація кардинально інша. І хоча більшість учасників ринку твердо вірить у зростання цін на цибулю до весни, дуже часто саме більшість і помиляється у своїх прогнозах", — розповіли в інвестиційному департаменті Продовольчої й с/г організації ООН (ФАО).

Проте цього сезону перспективи зниження вартості цибулі до весни не є очевидними. З-поміж факторів, які можуть дозволити уникнути обвалу цін до весни, такі:

проблеми з якістю цибулі в Європейському Союзі, що можуть призвести до значніших втрат під час зберігання, проте виробництво цибулі в ЄС збільшилось за рахунок розширення площ;

неможливість визначення точного обсягу виробництва цибулі в Україні та проблеми з якістю продукції, оскільки в сектор зайшло багато новачків без досвіду;

можуть виникнути проблеми зі зберіганням цибулі в країні через вирощування в менш сприятливих регіонах.

Джерело: EastFruit

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському споживчому ринку в листопаді 2023 року зросли ціни на харчові продукти та безалкогольні напої. Показник підвищився на 0,8%.

Також ми писали, що в Україні 2024 року значно подорожчає життя. Підскочать ціни на продукти та пальне, а тарифи на комунальні послуги може і не підвищать, однак українцям все одно доведеться платити більше, ніж торік.