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Популярный продукт подорожал на 40% — будут ли новые рекорды

11 декабря 2023 14:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на лук выросли на 40% — эксперты рассказали, будут ли новые рекорды
Овощной отдел супермаркета. Фото: novus.online
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке осенью подорожал популярный продукт. Темпы роста цен на лук увеличились на 40% по сравнению с началом сбора урожая.

О том, что будет дальше с ценами, рассказали аналитики издания EastFruit.

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Ситуация с ценами на лук

Эксперты EastFruit отмечают, что цены на лук в стране продолжают активно расти, а средняя оптовая стоимость продукции достигла 14 гривен за килограмм, что составляет $0,48 доллара. С начала сбора поздних сортов лука в августе цена возросла на 40%.

По мониторинговой информации, оптовые цены растут быстрее прошлогоднего сезона, когда к весне стоимость лука обновила все рекорды. Как известно, к весне оптовая цена на лук достигла 48 грн/кг или $1,31 доллара, а в магазинах и на рынках цены были еще выше.

"В отличие от прошлого сезона, когда перспективы роста цен на лук не подвергались никаким сомнениям, в этом году ситуация кардинально иная. И хотя большинство участников рынка твердо верят в рост цен на лук до весны, очень часто именно большинство ошибается в своих прогнозах", — рассказали в инвестиционном департаменте Продовольственной и с/х организации ООН (ФАО).

Однако в этом сезоне перспективы снижения стоимости лука до весны не очевидны. Из факторов, которые могут позволить избежать обвала цен до весны, таковы:

  • проблемы с качеством лука в Европейском Союзе, которые могут привести к значительным потерям при хранении, однако производство лука в ЕС увеличилось за счет расширения площадей;
  • невозможность определения точного объема производства лука в Украине и проблемы с качеством продукции, поскольку в сектор зашло много новичков без опыта;
  • могут возникнуть проблемы с хранением лука в стране из-за выращивания в менее благоприятных регионах.
ціни на цибулю
Источник: EastFruit

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском потребительском рынке в ноябре 2023 года выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Показатель повысился на 0,8%.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году значительно подорожает жизнь. Подскочат цены на продукты и горючее, а тарифы на коммунальные услуги может и не повысят, однако украинцам все равно придется платить больше, чем в прошлом.

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