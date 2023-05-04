Доплати військовим — у Мінфіні розповіли, де можна взяти кошти

Голова Мінфіну України Сергій Марченко. Фото: kmu.gov.ua

У Міністерстві фінансів України розповіли, що могло б стати джерелом фінансування доплат військовослужбовцям у 30 тис. грн. Зростання витрат на виплати додатково потребуватиме 170 млрд грн щороку.

Про це розповів голова Мінфіну Сергій Марченко під час ефіру Forbes Business Breakfast.

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Джерела фінансування доплат

За словами міністра фінансів, армію можна фінансувати виключно за рахунок підвищення податків. Тому повернення доплат військовим потребує змін у державному бюджеті, щоб внести вищевказану суму у видатки. Йдеться про суттєве підвищення Податку на додану вартість та військового збору. Таким чином, забезпечення фінансування виплат військових ляже на плечі платників податків.

"Неможливо це порахувати і неможливо це профінансувати. Це можливо зробити тільки в ніші зміни закону про бюджет, передбачити на рік додатково 170 млрд грн, передбачити збільшення податків, зокрема, ПДВ на 4% та військового збору у 3 рази. Тоді це можна профінансувати", — зазначив міністр.

Він пояснив, що інших варіантів, як можна профінансувати повернення доплат, не існує. Перерозподіл коштів неможливий. За рахунок міжнародних коштів держава фінансує виплати держслужбовців, тоді як армію можна фінансувати за рахунок податків та власного бізнесу.

"Збільшуючи витрати на армію, потрібно розуміти наслідки таких кроків", — наголосив Марченко.

Голова Мінфіну переконаний, що питання мотивації військовослужбовців має вирішувати військове керівництво.

"Це мають визначати Генштаб та Міноборони. І вони визначилися, у них є відповідні накази. Чомусь ніхто не каже, що у нас крім 30 та 100 тис. грн є ще 50 тис. грн. І таку виплату отримують досить велика кількість військовослужбовців. У нас є інші системи мотивації всередині військового блоку", — додав міністр.

Проблеми із доплатами військовим

З 1 лютого уряд скасував усім військовим у тилу доплати у 30 тис. грн. Це викликало обурення в українському суспільстві, а на сайті президента з'явилася петиція з вимогою повернути доплати.

10 квітня Верховна Рада повернула доплату військовослужбовцям, а також співробітникам Нацполіції та ДСНС, які проходять службу у тилу. Проте виявилося, що у документі не передбачені джерела для достатнього фінансування. Так, надбавки військовим мають виплачувати за рахунок економії на скороченні заробітних плат для державних службовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат), однак це лише 2% від необхідної суми.

Нагадаємо, керівники силових відомств, очільники військових структур звернулися до голови Верховної Ради через зміни у виплатах для військовослужбовців та поліцейських. Автори заяви пророкують Україні фатальні наслідки, якщо не змінити цю систему негайно.

Також ми писали, що в Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи повернення раніше скасованих доплат усім військовослужбовцям. За словами голови НБУ, рішення Верховної ради повернути доплати усім військовим ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки суперечить раніше затвердженим зобов'язанням української влади.