Доплаты военным – в Минфине рассказали, где можно взять средства

Глава Минфина Украины Сергей Марченко. Фото: kmu.gov.ua

В Министерстве финансов Украины рассказали, что могло бы стать источником финансирования доплат военнослужащим в 30 тыс. грн. Рост расходов на выплаты дополнительно потребует 170 млрд грн ежегодно.

Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко во время эфира Forbes Business Breakfast.

Читайте также:

Источники финансирования доплат

По словам министра финансов, армию можно финансировать исключительно за счет повышения налогов. Поэтому возврат доплат военным требует изменений в государственном бюджете, чтобы внести вышеуказанную сумму в расходы. Речь идет о существенном повышении Налога на добавленную стоимость и военного сбора. Таким образом, обеспечение финансирования выплат военным ляжет на плечи налогоплательщиков.

"Невозможно это сосчитать и невозможно это профинансировать. Это возможно сделать только в нише изменения закона о бюджете, предусмотреть в год дополнительно 170 млрд грн, предусмотреть увеличение налогов, в частности НДС на 4% и военного сбора в 3 раза. Тогда это можно профинансировать", — отметил министр.

Он пояснил, что других вариантов, как можно профинансировать возврат доплат, нет. Перераспределение средств невозможно. За счет международных средств государство финансирует выплаты госслужащих, тогда как армию можно финансировать за счет налогов и собственного бизнеса.

"Увеличивая расходы на армию, нужно понимать последствия таких шагов", — подчеркнул Марченко.

Глава Минфина убежден, что вопрос мотивации военнослужащих должно решать военное руководство.

"Это должны определять Генштаб и Минобороны. И они определились, у них есть соответствующие приказы. Почему-то никто не говорит, что у нас кроме 30 и 100 тыс. грн есть еще 50 тыс. грн. И такую выплату получают достаточно большое количество военнослужащих. У нас есть другие системы мотивации внутри военного блока", — добавил министр.

Проблемы с доплатами военным

С 1 февраля правительство отменило всем военным в тылу доплаты в 30 тыс. грн. Это вызвало негодование в украинском обществе, а на сайте президента появилась петиция с требованием вернуть доплаты.

10 апреля Верховная Рада вернула доплату военнослужащим, а также сотрудникам Нацполиции и ГСЧС, которые проходят службу в тылу. Однако оказалось, что в документе не предусмотрены источники достаточного финансирования. Так, прибавки военным должны выплачивать за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат), однако это лишь 2% от необходимой суммы.

Напомним, руководители силовых ведомств, руководители военных структур обратились к главе Верховной Рады из-за изменений в выплатах для военнослужащих и полицейских. Авторы заявления пророчат Украине фатальные последствия, если не изменить эту систему немедленно.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) оценили перспективы возврата ранее отмененных доплат всем военнослужащим. По словам главы НБУ, решение Верховной рады вернуть доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку противоречит ранее утвержденным обязательствам украинских властей.