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Возврат довоенных налогов для бизнеса: Раде рекомендуют принять закон

20 февраля 2023 13:45
lis.jpg - Ксения Лисновская
Возврат довоенных налогов для бизнеса — Комитет Рады рекомендует принять закон
Речь идет о законопроекте N8401
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине намерены вернуть довоенные налоги для бизнеса. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендует Верховной Раде Украины (ВРУ) принять соответствующий закон.

Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

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По его словам, речь идет о законопроекте N8401, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы об особенностях налогообложения во время военного положения.

На принятии законопроекта настаивает Международный валютный фонд (МВФ).

Предполагается, что с 1 июля 2023 года произойдет отмена действия отдельных норм законодательных актов, введенных на период до прекращения или отмены военного положения в Украине.

В частности, законопроект предлагает:

  • отменить возможность для ФЛП и юрлиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода;
  • отменить возможность для ФЛП-плательщиков единого налога I и II группы не уплачивать единый налог;
  • возобновить проведение документальных проверок;
  • восстановить течение сроков, определенных налоговым законодательством;
  • вернуть штрафные санкции за нарушение налогового законодательства;
  • восстановить штрафные санкции за нарушение правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • возобновить штрафные санкции за нарушение порядка использования РРО/ПРРО.

Напомним, украинские аграрии выступили против отмены налоговых льгот для бизнеса, введенных в начале войны прошлого года. Предлагают оставить их до конца военного положения.

Также мы писали, что в Украине расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.

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