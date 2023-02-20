Возврат довоенных налогов для бизнеса — Комитет Рады рекомендует принять закон

Речь идет о законопроекте N8401

В Украине намерены вернуть довоенные налоги для бизнеса. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендует Верховной Раде Украины (ВРУ) принять соответствующий закон.

Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Отмена налоговых льгот для бизнеса

По его словам, речь идет о законопроекте N8401, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы об особенностях налогообложения во время военного положения.

На принятии законопроекта настаивает Международный валютный фонд (МВФ).

Предполагается, что с 1 июля 2023 года произойдет отмена действия отдельных норм законодательных актов, введенных на период до прекращения или отмены военного положения в Украине.



В частности, законопроект предлагает:

отменить возможность для ФЛП и юрлиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода;

отменить возможность для ФЛП-плательщиков единого налога I и II группы не уплачивать единый налог;

возобновить проведение документальных проверок;

восстановить течение сроков, определенных налоговым законодательством;

вернуть штрафные санкции за нарушение налогового законодательства;

восстановить штрафные санкции за нарушение правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

возобновить штрафные санкции за нарушение порядка использования РРО/ПРРО.

Напомним, украинские аграрии выступили против отмены налоговых льгот для бизнеса, введенных в начале войны прошлого года. Предлагают оставить их до конца военного положения.

Также мы писали, что в Украине расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.