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Возврат налогов на топливо: как могут вырасти цены на бензин

10 апреля 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бензин в Украине — как возврат налогов изменит цены на АЗС
Бензин может подорожать на 10 грн/л. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 июля текущего года налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет возвращен на довоенные ставки. Украинцев предупреждают, что цены на автозаправочных станциях на бензин, дизель и автомобильный газ могут измениться.

Об этом рассказывают эксперты топливного рынка.

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Борьба за возврат налогов

Глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев на днях напомнил, что с июля льготного налога на добавленную стоимость на горючее больше не будет. Он утверждает, что снижение налога на добавленную стоимость на топливо с 20% до 7% должно было сдержать цены, однако это оказалось не так.

"С 1 июля НДС на топливо возобновится до довоенных ставок. Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не повлияло на цену горючего. Это лишь повлияло на заработок трейдеров", — добавил глава Налогового комитета.

В то же время мнения о необходимости повышения налога на топливо разделились. Народные депутаты во главе с Дмитрием Разумковым (из межфракционного объединения "Розумна політика") зарегистрировали в Верховной Раде Украины (ВРУ) законопроект №9174, призванный отсрочить решение о повышении налогов. Они убеждены, что отмена льготного режима налогообложения горючего преждевременна и ударит по бизнесу из-за роста цен.

"Украинский бизнес продолжает страдать от разрушительных последствий российской агрессии. Хотя и удалось обеспечить стабильное электроснабжение, однако эта стабилизация произошла довольно недавно. При этом не устранен риск повторного выведения из строя энергетической системы вследствие массовых баллистических атак", — утверждают авторы закона.

Как изменится стоимость топлива

По мнению эксперта, директора энергетических программ в Центре Разумкова Владимира Омельченко, возврат уровня НДС до 20% повлияет на рынок нефтепродуктов, цены вырастут заметно. В частности, стоимость изменится так:

  • бензин на 10 грн/л.;
  • дизельное топливо на 7 грн/л.;
  • автомобильный газ до 3 грн/л.;

При этом такой уровень роста цен на топливо возможен при условии, что мировые цены на нефть будут оставаться прежними. Однако нефть наметила тенденцию к удорожанию.

Напомним, по словам экспертов, в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке горючего не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за больших запасов горючего.

Эксперты считают, что большинство импорта топлива в Украине составляет российское, которое прикрывается сертификатами о происхождении из других государств. Стоимость фрахта из турецкого порта составляет 70-80 долларов. По мнению участников рынка, такие "выгодные" условия в регионе могли возникнуть только, если это дизтопливо, происхождением из россии.

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