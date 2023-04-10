Бензин в Украине — как возврат налогов изменит цены на АЗС

Возврат налогов на топливо: как могут вырасти цены на бензин
В Украине с 1 июля текущего года налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет возвращен на довоенные ставки. Украинцев предупреждают, что цены на автозаправочных станциях на бензин, дизель и автомобильный газ могут измениться.
Об этом рассказывают эксперты топливного рынка.
Борьба за возврат налогов
Глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев на днях напомнил, что с июля льготного налога на добавленную стоимость на горючее больше не будет. Он утверждает, что снижение налога на добавленную стоимость на топливо с 20% до 7% должно было сдержать цены, однако это оказалось не так.
"С 1 июля НДС на топливо возобновится до довоенных ставок. Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не повлияло на цену горючего. Это лишь повлияло на заработок трейдеров", — добавил глава Налогового комитета.
В то же время мнения о необходимости повышения налога на топливо разделились. Народные депутаты во главе с Дмитрием Разумковым (из межфракционного объединения "Розумна політика") зарегистрировали в Верховной Раде Украины (ВРУ) законопроект №9174, призванный отсрочить решение о повышении налогов. Они убеждены, что отмена льготного режима налогообложения горючего преждевременна и ударит по бизнесу из-за роста цен.
"Украинский бизнес продолжает страдать от разрушительных последствий российской агрессии. Хотя и удалось обеспечить стабильное электроснабжение, однако эта стабилизация произошла довольно недавно. При этом не устранен риск повторного выведения из строя энергетической системы вследствие массовых баллистических атак", — утверждают авторы закона.
Как изменится стоимость топлива
По мнению эксперта, директора энергетических программ в Центре Разумкова Владимира Омельченко, возврат уровня НДС до 20% повлияет на рынок нефтепродуктов, цены вырастут заметно. В частности, стоимость изменится так:
- бензин — на 10 грн/л.;
- дизельное топливо — на 7 грн/л.;
- автомобильный газ — до 3 грн/л.;
При этом такой уровень роста цен на топливо возможен при условии, что мировые цены на нефть будут оставаться прежними. Однако нефть наметила тенденцию к удорожанию.
Напомним, по словам экспертов, в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке горючего не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за больших запасов горючего.
Эксперты считают, что большинство импорта топлива в Украине составляет российское, которое прикрывается сертификатами о происхождении из других государств. Стоимость фрахта из турецкого порта составляет 70-80 долларов. По мнению участников рынка, такие "выгодные" условия в регионе могли возникнуть только, если это дизтопливо, происхождением из россии.