Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Повірки комунальних лічильників українців: хто заплатить arrow

Повірки комунальних лічильників українців: хто заплатить

13 червня 2023 08:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Повірки комунальних лічильників українців — хто заплатить
Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні днями відновили повірку комунальних лічильників. Експерти розповіли, хто проводитиме перевірку приладів та у скільки це обійдеться.

Про це інформує видання "ГазПравда".

Читайте також:

Повірки газових лічильників

За словами експертки-консультантки видання Катерини Плотнікової, зокрема, за повірку лічильників природного газу заплатять самі споживачі.

Періодичну повірку (зокрема, демонтаж/монтаж, технічне обслуговування, ремонт) приладів обліку мають здійснювати фахівці облгазів. Це не залежить від того, хто власник лічильника: облгаз чи клієнт.

Фінансові витрати облгазів через повірки лічильників закладаються у тариф на послуги розподілу газу, тому фактично українці наперед заплатили за проведення перевірок.

"Аби переконатись у цьому, достатньо ознайомитись зі структурою чинного тарифу вашого облгазу, яка є окремим додатком до постанови НКРЕКП, що його затверджує", — зауважила експерт.

Покарання споживачів

Облгази, здійснюючи планові перевірки, тимчасово знімають та забирають лічильники. У випадках, якщо виявлять втручання споживачів у роботу приладів, виписують штрафи.

Розміри штрафів облгазів — різні та можуть досягати 300 тис. грн. З огляду на це, українців попереджають, що спеціаліст газової служби у разі здійснення повірки лічильника має запаковувати знятий прилад у спеціальний опломбований пакет. В акті має бути зазначено, що лічильник оновили.

Повірки лічильників мають провести до середини липня поточного року. Відповідно до постанови уряду, перевірять лічильники води, природного газу, електричної енергії, а також теплолічильники.

Раніше ми писали про покарання українців за лічильники. Так, один зі споживачів вже кілька років судиться з облгазом за виписаний штраф в обсязі 60 тис. грн.

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB