Повірки комунальних лічильників українців — хто заплатить

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

В Україні днями відновили повірку комунальних лічильників. Експерти розповіли, хто проводитиме перевірку приладів та у скільки це обійдеться.

Про це інформує видання "ГазПравда".

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За словами експертки-консультантки видання Катерини Плотнікової, зокрема, за повірку лічильників природного газу заплатять самі споживачі.

Періодичну повірку (зокрема, демонтаж/монтаж, технічне обслуговування, ремонт) приладів обліку мають здійснювати фахівці облгазів. Це не залежить від того, хто власник лічильника: облгаз чи клієнт.

Фінансові витрати облгазів через повірки лічильників закладаються у тариф на послуги розподілу газу, тому фактично українці наперед заплатили за проведення перевірок.

"Аби переконатись у цьому, достатньо ознайомитись зі структурою чинного тарифу вашого облгазу, яка є окремим додатком до постанови НКРЕКП, що його затверджує", — зауважила експерт.

Покарання споживачів

Облгази, здійснюючи планові перевірки, тимчасово знімають та забирають лічильники. У випадках, якщо виявлять втручання споживачів у роботу приладів, виписують штрафи.

Розміри штрафів облгазів — різні та можуть досягати 300 тис. грн. З огляду на це, українців попереджають, що спеціаліст газової служби у разі здійснення повірки лічильника має запаковувати знятий прилад у спеціальний опломбований пакет. В акті має бути зазначено, що лічильник оновили.

Повірки лічильників мають провести до середини липня поточного року. Відповідно до постанови уряду, перевірять лічильники води, природного газу, електричної енергії, а також теплолічильники.

Раніше ми писали про покарання українців за лічильники. Так, один зі споживачів вже кілька років судиться з облгазом за виписаний штраф в обсязі 60 тис. грн.

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.