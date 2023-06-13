Поверки коммунальных счетчиков украинцев — кто заплатит

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине на днях возобновили поверку коммунальных счетчиков. Эксперты рассказали, кто будет проводить проверку приборов и во сколько это обойдется.

Об этом сообщает издание "ГазПравда".

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Поверки газовых счетчиков

По словам эксперта-консультанта издания Екатерины Плотниковой, в частности, за поверку счетчиков природного газа заплатят сами потребители.

Периодическую поверку (в частности, демонтаж/монтаж, техническое обслуживание, ремонт) приборов учета должны осуществлять специалисты облгазов. Это не зависит от того, кто владелец счетчика: облгаз или клиент.

Финансовые расходы облгазов из-за поверок счетчиков закладываются в тариф на услуги распределения газа, поэтому фактически украинцы заранее заплатили за проведение проверок.

"Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться со структурой действующего тарифа вашего облгаза, которое является отдельным приложением к постановлению НКРЭКУ, которое его утверждает", — отметила эксперт.

Наказание потребителей

Облгазы, делая плановые проверки, временно снимают и забирают счетчики. В случаях, когда обнаружат вмешательство потребителей в работу приборов, выписывают штрафы.

Размеры штрафов облгазов разные и могут достигать 300 тысяч гривен. Учитывая это, украинцев предупреждают, что специалист газовой службы в случае совершения поверки счетчика должен упаковывать снятый прибор в специальный опломбированный пакет. В акте должно быть указано, что счетчик обновили.

Поверки счетчиков должны провести до середины июля этого года. Согласно постановлению правительства проверят счетчики воды, природного газа, электрической энергии, а также теплосчетчики.

Ранее мы писали о наказании украинцев за счетчики. Так, один из потребителей уже несколько лет судится с облгазом за выписанный штраф в размере 60 тыс. грн.

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.