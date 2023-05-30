Прага змінила правила проїзду для українців

Громадський транспорт у столиці Чехії. Фото: Pixabay

У столиці Чехії для українських громадян, які знайшли порятунок у цьому місті від війни, частково згорнуть соціальну програму допомоги. Зокрема, невдовзі закінчиться термін дії пільгового тарифу на проїзд у громадському транспорті.

Про це інформує Proukrainu.blesk.cz.

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Як зазначається, наприкінці червня 2023 року скасують спецтариф на громадський транспорт для громадян, які мають тимчасовий захит у Празі.

Так, інфоцентри Празької інтегрованої транспортної системи (PID) та Транспортного підприємства Праги (DPP) більше не реалізовують біженцям абонементні тримісячні проїзні за пільговою вартістю. Йдеться про тарифну категорію HN2 за ціною 444 чеські крони (735 гривень). Зараз ще є можливість купити проїзні лише на один місяць за ціною 165 крон (273 гривні).

Примітно, що дискусії щодо пролонгації тарифного плану не проводили.

Причини скорочення допомоги

Чехія весь 2022 рік посилено допомагала українцям. Зараз, коли близько 100 тисяч громадян працевлаштувались і почали заробляти, необхідність у підтримці нівелювалась. Тепер навіть частина заробітку українців поповнює чеську економіку за рахунок податків та зборів, розповіли у Міністерстві фінансів цієї країни.

Через це уряд країни має намір змінити соціальну підтримку вже з липня цього року. Зокрема, скоротять видатки за екстрене житло, скасують "солідарні внески" для господарів житла, які прийняли українців.

Зокрема, влітку біженці почнуть отримувати гроші на житло у розмірі три тисячі чеських крон на особу в зареєстрованій квартирі, 2,4 тисячі — у незареєстрованій. Так влада країни мотивуватиме українців самим заробляти на життя.

Із початку військового вторгнення РФ в Україну Чехія витратила на українців близько 1,5 млрд євро, дві третини цієї суми — з держбюджету. Найбільше коштів пішло на соцвиплати.

Так, соцдопомогу виплатили у розмірі 11,7 млрд крон або 490 млн євро, на житло — 7,6 млрд крон, що у перерахунку становить 315 млн євро. На медпослуги спрямували 5,8 млрд крон, тобто 240 млн євро.

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

Також ми писали, що на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.