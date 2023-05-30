Прага сменила правила проезда для украинцев

Общественный транспорт в столице Чехии. Фото: Pixabay

В столице Чехии для украинских граждан, нашедших спасение в этом городе от войны, частично свернут социальную программу помощи. В частности, вскоре истечет срок действия льготного тарифа на проезд в общественном транспорте.

Об этом информирует Proukrainu.blesk.cz.

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Действие льготного проезда

Как отмечается, в конце июня 2023 года отменят спецтариф на общественный транспорт для граждан, имеющих временную защиту в Праге.

Так, инфоцентры Пражской интегрированной транспортной системы (PID) и Транспортного предприятия Праги (DPP) больше не реализуют беженцам абонементные трехмесячные проездные по льготной стоимости. Речь идет о тарифной категории HN2 по цене 444 чешские кроны (735 гривен). Сейчас есть возможность купить проездные всего на один месяц по цене 165 крон (273 гривны).

Примечательно, что дискуссии по пролонгации тарифного плана не проводились.

Причины сокращения помощи

Чехия весь 2022 год усиленно помогала украинцам. Сейчас, когда около 100 тысяч граждан трудоустроились и начали зарабатывать, необходимость в поддержке нивелировалась. Теперь даже часть заработка украинцев пополняет чешскую экономику за счет налогов и сборов, рассказали в Министерстве финансов этой страны.

Поэтому правительство страны намерено изменить социальную поддержку уже с июля этого года. В частности, сократят расходы за экстренное жилье, отменят "солидарные взносы" для хозяев жилья, принявших украинцев.

В частности, летом беженцы начнут получать деньги на жилье в размере трех тысяч чешских крон на человека в зарегистрированной квартире, 2,4 тысячи — в незарегистрированной. Так власти страны будут мотивировать украинцев самим зарабатывать на жизнь.

С начала военного вторжения РФ в Украину Чехия потратила на украинцев около 1,5 млрд евро, две трети этой суммы из госбюджета. Больше всего средств пошло на соцвыплаты.

Так, соцпомощь выплатили в размере 11,7 млрд крон или 490 млн евро, на жилье — 7,6 млрд крон, что в пересчете составляет 315 млн евро. На медуслуги направили 5,8 млрд крон, то есть 240 млн евро.

Напомним, в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.