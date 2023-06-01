Право на пенсію — як не залишитись зовсім без виплат

Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні цього року вийти на заслужений відпочинок у 60 років можуть ті громадяни, у яких є хоча б 30 років трудового стажу. Якщо є 20 років стажу, то доведеться чекати, поки виповниться 63 роки, тобто людина не матиме права весь цей час на пенсійні виплати.

Як у такому разі не залишитися зовсім без виплат, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Суворі вимови до виходу на пенсію

В країні щороку посилюються вимоги до виходу на пенсію. Так, зокрема, у 65 років таке право нададуть, якщо буде достатньо страхового стажу. Щороку його кількість підвищуватимуть:

2023 рік — від 15 до 20 років;

2024 рік — від 15 до 21 року;

2025 рік — від 15 до 22 років;

2026 рік — від 15 до 23 років;

2027 рік — від 15 до 24 років;

2028 рік — від 15 до 25 років.

Так само стаж для виходу на пенсію і в 60 років підвищуватимуть. До 2028 року він вже становитиме 35 років.

Як не залишитись без виплат

Як пояснюють у Пенсійному фонді, ті українці, у яких менше 15 років стажу, у віці 65 років мають право оформити державну соціальну допомогу. Це така собі заміна пенсії, однак значно меншого розміру.

Сума такої виплати є різницею між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, тобто 2 093 грн, та середньомісячним загальним доходом родини з розрахунку на одну особу за попередні пів року, проте не більше ста відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 2 684 грн.

Соціальну пенсію за віком без трудового стажу перераховують кожні пів року, враховуючи майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

Документи, необхідні для оформлення соцвиплат

Потрібно написати заяву в органи соціального захисту населення та зібрати такий пакет документів:

паспорт, ідентифікаційний номер;

довідка ПФУ про наявний страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан;

для особи, визнаної недієздатною — копія рішення про призначення опікуна.

Більше про пенсії

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.

Також ми писали, що уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).