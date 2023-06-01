Право на пенсию – как не остаться совсем без выплат

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине в этом году выйти на заслуженный отдых в 60 лет могут те граждане, которые имеют хотя бы 30 лет трудового стажа. Если есть 20 лет стажа, придется ждать, пока исполнится 63 года, то есть человек не будет иметь права все это время на пенсионные выплаты.

Как в таком случае не остаться совсем без выплат, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Строгие требования к выходу на пенсию

В стране ежегодно ужесточаются требования к выходу на пенсию. Так, в частности, в 65 лет такое право предоставят, если будет достаточно страхового стажа. Ежегодно его количество будут повышать:

2023 год — от 15 до 20 лет;

2024 год — от 15 до 21 года;

2025 год — от 15 до 22 лет;

2026 год — от 15 до 23 лет;

2027 год — от 15 до 24 лет;

2028 год — от 15 до 25 лет.

Также стаж для выхода на пенсию и в 60 лет будут повышать. К 2028 году он будет составлять 35 лет.

Как не остаться без выплат

Как объясняют в Пенсионном фонде, украинцы, у которых меньше 15 лет стажа, в возрасте 65 лет имеют право оформить государственную социальную помощь. Это некая замена пенсии, однако значительно меньшего размера.

Сумма такой выплаты является разницей между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 2 093 грн, и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода, однако не более ста процентов прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 2 684 грн.

Социальную пенсию по возрасту без трудового стажа пересчитывают каждые полгода, учитывая имущественные изменения и среднемесячный совокупный доход.

Документы, необходимые для оформления соцвыплат

Следует написать заявление в органы социальной защиты населения и собрать такой пакет документов:

паспорт, идентификационный номер;

справка ПФУ об имеющемся страховом стаже;

право на доходы и имущественное положение;

для лица, признанного недееспособным — копия решения о назначении опекуна.

Больше о пенсиях

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

Также мы писали, что правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).