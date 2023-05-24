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Право на субсидію: які доходи не вплинуть на призначення допомоги

24 травня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — які доходи не вплинуть на призначення допомоги
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У травні 2023 року Пенсійний фонд України (ПФУ)  почав перепризначати житлову субсидію на період, що не опалюється. Право на допомогу з оплати комунальних послуг ухвалюють на основі інформації про прибутки громадян, однак деякі відомості не враховують під час обчислення середньомісячного доходу.

Про це йдеться на платформі social.com.ua.

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Які доходи не беруть до уваги

Якщо людина бажає оформити субсидію, то їй потрібно заповнити документи, основні з яких — заява та декларація. Під час обчислення доходу, зокрема, не беруть до уваги деякі види соціальних допомог, доходи від депозитів. Навіть кошти від продажу нерухомості можуть не включити у перелік, за певних умов.

У середньомісячний дохід не враховують:

  • частину допомоги, яку виплачують одноразово під час народження чи усиновлення дитини;
  • одноразову винагороду за звання "Мати-героїня";
  • допомогу від держави на дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування;
  • допомогу на проживання переселенцям та компенсацію витрат на розміщення таких осіб;
  • компенсацію послуги "муніципальна няня";
  • допомогу від держави з додатковою виплатою за догляд за особою з інвалідністю з дитинства чи дитиною підгрупи А;
  • суму сплачену чи отриманих аліментів;
  • дотацію для вирощування великої рогатої худоби;
  • оплату членів виборчкомів та працюючих на виборах;
  • допомогу від благодійників, на поховання, дитячим будинкам чи багатодітним родинам з місцевого бюджету;
  • одноразову допомогу різного походження, отриману протягом року;
  • вартість путівок та засобів реабілітації;
  • відшкодування шкоди здоров'ю, отриману на роботі
  • "пакунок малюка";
  • допомогу для мешканців Донеччини та Луганщини в межах благодійної програми;
  • дохід від банківських депозитів;
  • кошти з бюджету на купівлю житла;
  • гроші за продаж житла, якщо така угода була укладена одна за пів року;
  • грошове забезпечення та інші виплати для військових, отримані під час забезпечення національної безпеки та відсічі агресії Росії.

Кому не призначать субсидію

У ПФУ розповіли, що допомогу на оплату комуналки перепризначають на травень-вересень. Для більшості не потрібно повторно звертатися особисто, якщо не сталося змін у майновому стані. В останньому випадку велике значення в ухваленні рішення про право на субсидії відіграють певні вимоги. Не призначать допомогу, якщо:

  • загальна площа житла претендента перевищує 130 кв. м. для квартири та 230 кв. м. для будинків;
  • член сім'ї чи домогосподарства проводив фінансову операцію на більш ніж 50 тис. грн;
  • є у власності більш ніж одне житло;
  • на рахунку у банку лежить більше 100 тис. грн;
  • є авто, якому не більше п'яти років, або два і більше, якому не більше 15 років;
  • є повнолітні учасники, які не навчаються, не працюють чи не отримують соцдопомогу;
  • претендент не повернув надміру сплачену субсидію;
  • є заборгованість за ЖКП;
  • є борги за аліментами.

Більше про субсидії

Нагадаємо, у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.

Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про випадки, коли громадянам доведеться повертати житлову субсидію державі. Допомогу можуть відібрати за певних обставин.

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