Субсидії в Україні — які доходи не вплинуть на призначення допомоги

Право на субсидію: які доходи не вплинуть на призначення допомоги
У травні 2023 року Пенсійний фонд України (ПФУ) почав перепризначати житлову субсидію на період, що не опалюється. Право на допомогу з оплати комунальних послуг ухвалюють на основі інформації про прибутки громадян, однак деякі відомості не враховують під час обчислення середньомісячного доходу.
Про це йдеться на платформі social.com.ua.
Які доходи не беруть до уваги
Якщо людина бажає оформити субсидію, то їй потрібно заповнити документи, основні з яких — заява та декларація. Під час обчислення доходу, зокрема, не беруть до уваги деякі види соціальних допомог, доходи від депозитів. Навіть кошти від продажу нерухомості можуть не включити у перелік, за певних умов.
У середньомісячний дохід не враховують:
- частину допомоги, яку виплачують одноразово під час народження чи усиновлення дитини;
- одноразову винагороду за звання "Мати-героїня";
- допомогу від держави на дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування;
- допомогу на проживання переселенцям та компенсацію витрат на розміщення таких осіб;
- компенсацію послуги "муніципальна няня";
- допомогу від держави з додатковою виплатою за догляд за особою з інвалідністю з дитинства чи дитиною підгрупи А;
- суму сплачену чи отриманих аліментів;
- дотацію для вирощування великої рогатої худоби;
- оплату членів виборчкомів та працюючих на виборах;
- допомогу від благодійників, на поховання, дитячим будинкам чи багатодітним родинам з місцевого бюджету;
- одноразову допомогу різного походження, отриману протягом року;
- вартість путівок та засобів реабілітації;
- відшкодування шкоди здоров'ю, отриману на роботі
- "пакунок малюка";
- допомогу для мешканців Донеччини та Луганщини в межах благодійної програми;
- дохід від банківських депозитів;
- кошти з бюджету на купівлю житла;
- гроші за продаж житла, якщо така угода була укладена одна за пів року;
- грошове забезпечення та інші виплати для військових, отримані під час забезпечення національної безпеки та відсічі агресії Росії.
Кому не призначать субсидію
У ПФУ розповіли, що допомогу на оплату комуналки перепризначають на травень-вересень. Для більшості не потрібно повторно звертатися особисто, якщо не сталося змін у майновому стані. В останньому випадку велике значення в ухваленні рішення про право на субсидії відіграють певні вимоги. Не призначать допомогу, якщо:
- загальна площа житла претендента перевищує 130 кв. м. для квартири та 230 кв. м. для будинків;
- член сім'ї чи домогосподарства проводив фінансову операцію на більш ніж 50 тис. грн;
- є у власності більш ніж одне житло;
- на рахунку у банку лежить більше 100 тис. грн;
- є авто, якому не більше п'яти років, або два і більше, якому не більше 15 років;
- є повнолітні учасники, які не навчаються, не працюють чи не отримують соцдопомогу;
- претендент не повернув надміру сплачену субсидію;
- є заборгованість за ЖКП;
- є борги за аліментами.
Більше про субсидії
Нагадаємо, у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.
Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про випадки, коли громадянам доведеться повертати житлову субсидію державі. Допомогу можуть відібрати за певних обставин.