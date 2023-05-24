Субсидії в Україні — які доходи не вплинуть на призначення допомоги

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

У травні 2023 року Пенсійний фонд України (ПФУ) почав перепризначати житлову субсидію на період, що не опалюється. Право на допомогу з оплати комунальних послуг ухвалюють на основі інформації про прибутки громадян, однак деякі відомості не враховують під час обчислення середньомісячного доходу.

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Які доходи не беруть до уваги

Якщо людина бажає оформити субсидію, то їй потрібно заповнити документи, основні з яких — заява та декларація. Під час обчислення доходу, зокрема, не беруть до уваги деякі види соціальних допомог, доходи від депозитів. Навіть кошти від продажу нерухомості можуть не включити у перелік, за певних умов.

У середньомісячний дохід не враховують:

частину допомоги, яку виплачують одноразово під час народження чи усиновлення дитини;

одноразову винагороду за звання "Мати-героїня";

допомогу від держави на дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування;

допомогу на проживання переселенцям та компенсацію витрат на розміщення таких осіб;

компенсацію послуги "муніципальна няня";

допомогу від держави з додатковою виплатою за догляд за особою з інвалідністю з дитинства чи дитиною підгрупи А;

суму сплачену чи отриманих аліментів;

дотацію для вирощування великої рогатої худоби;

оплату членів виборчкомів та працюючих на виборах;

допомогу від благодійників, на поховання, дитячим будинкам чи багатодітним родинам з місцевого бюджету;

одноразову допомогу різного походження, отриману протягом року;

вартість путівок та засобів реабілітації;

відшкодування шкоди здоров'ю, отриману на роботі

"пакунок малюка";

допомогу для мешканців Донеччини та Луганщини в межах благодійної програми;

дохід від банківських депозитів;

кошти з бюджету на купівлю житла;

гроші за продаж житла, якщо така угода була укладена одна за пів року;

грошове забезпечення та інші виплати для військових, отримані під час забезпечення національної безпеки та відсічі агресії Росії.

Кому не призначать субсидію

У ПФУ розповіли, що допомогу на оплату комуналки перепризначають на травень-вересень. Для більшості не потрібно повторно звертатися особисто, якщо не сталося змін у майновому стані. В останньому випадку велике значення в ухваленні рішення про право на субсидії відіграють певні вимоги. Не призначать допомогу, якщо:

загальна площа житла претендента перевищує 130 кв. м. для квартири та 230 кв. м. для будинків;

член сім'ї чи домогосподарства проводив фінансову операцію на більш ніж 50 тис. грн;

є у власності більш ніж одне житло;

на рахунку у банку лежить більше 100 тис. грн;

є авто, якому не більше п'яти років, або два і більше, якому не більше 15 років;

є повнолітні учасники, які не навчаються, не працюють чи не отримують соцдопомогу;

претендент не повернув надміру сплачену субсидію;

є заборгованість за ЖКП;

є борги за аліментами.

Більше про субсидії

Нагадаємо, у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.

Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про випадки, коли громадянам доведеться повертати житлову субсидію державі. Допомогу можуть відібрати за певних обставин.